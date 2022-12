FORTIN, Normand



Normand Fortin est décédé le 1er décembre à son domicile du lac Duhamel, Mont-Tremblant.Il laisse des souvenirs merveilleux à ceux qui ont pu apprécier sa gentillesse et son sens de l'humour, dont ses enfants adorés Josée (Jocelyn), Carole (Alain) et Jean-François (Stéphanie) Fortin, ses petits-enfants d'amour Fannie (Sébastien) et Sébastien (Doryce) Dionne, ses arrière-petits-enfants et champions Félix-Antoine et Marc-Aurèle Côté, sa soeur Louise - épouse de son grand ami Jean -, la famille de sa feue conjointe Ghislaine Prud'homme, spécialement Cécile, ainsi que plusieurs parents et amis.Golfeur, pêcheur, cruciverbiste, amateur de sports et de romans, Normand était un homme sociable et attachant… un amoureux de la vie!Merci au personnel des soins palliatifs à domicile des Laurentides.En sa mémoire, donnez généreusement à Palliacco ou à la Société canadienne du cancer.La famille recevra les condoléances le samedi 17 décembre de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie, au complexe funéraire