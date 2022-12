SIMARD, Françoise

(née JOURDENAIS)



À Saint-Eustache, le 19 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Françoise Jourdenais, épouse de M. Raymond Simard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Gaëtan), Daniel et Francine (Robert), ses quatre petits-enfants, Jean-François (Valérie), Audrey (Yoan), Geneviève (Antoine) et Pier-Olivier (William), ainsi que ses trois arrière-petits- enfants, Juliette, Nathan et Mathilde, son frère, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 décembre de 14h à 17h au complexe funéraire :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.