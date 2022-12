WOLFE, Guy



À Montréal, le 1er décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Guy Wolfe, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.Il était l'époux en premières noces de feu Madeleine Dussault et, en secondes noces, de Marguerite Letellier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stéphane, ses soeurs Suzanne, Monique, son frère Richard (France) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 décembre 2022 à compter de 14h00 à l'église:5333, av. Notre-Dame-de-GrâceMontréal, Qc, H4A 1L2La cérémonie religieuse aura lieu à 15h. Une réception suivra sur place.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Grâce pour la restauration de la sacristie et du secrétariat à la suite d'un récent incendie.De tout coeur merci aux travailleuses et aux travailleurs de la santé qui nous ont si bien accompagnés tout au long de ces derniers mois.www.salonfunerairelfc.com514 386-4642