MAGNIER, Micheline (née Salom)

Au CHSLD des Hauteurs à Sainte-Adèle, le 1er septembre 2022 est décédée Mme Micheline Magnier, à l'âge vénérable de. Elle était l'épouse de feu M. René Magnier et la fille de Mme Georgette et M. Georges Salom.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Vickie) et Catherine (Andrew), ses petits-enfants: Pierre (Erica) et Michèle (Peter); ses arrière-petits-enfants: Sylvie, Ludovic et Dylan, ainsi que plusieurs autres parents et amis, tant au Canada qu'en France, son pays de naissance.Résidente impliquée de Sainte-Adèle, chaleureuse, généreuse et débordante d'énergie et de joie de vivre, Mme Magnier aura touché la vie de bien des gens notamment par son action bénévole, en particulier à l'Entraide Bénévole des Pays-d'en-Haut et à sa popotte roulante; certains se rappelleront de ses fameuses tartes ou poires à la crème et elle ne disait jamais non à une "corvée de patates" pour la bonne cause.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Hauteurs pour les bons soins prodigués.Mme Magnier fut confiée aux bons soins des955, RUE GRIGNONSTE-ADÈLE, QC J8B 2R7Un évènement aura lieu au printemps 2023. Les détails seront publiés ultérieurement.