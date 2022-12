RIVEST, Pauline



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Pauline Rivest survenu à Montréal-Nord, le jeudi 1er décembre 2022, à l'âge de 96 ans.Précédée de sa soeur Gilberte et son frère Denis (Monique Loignon), elle laisse dans le deuil ses soeurs Denise (feu Bernard A. Gingras) et Yvette (feu Raymond Lefebvre) et son frère Yvon (Denyse Desbiens), ainsi que ses nombreux neveux et nièces et amies.La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que les préposés du 6e étage de la Résidence Angélica de Montréal-Nord pour leurs soins attentionnés.La famille vous accueillera le mardi 13 décembre 2022 dès 13h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30.