BÉDARD, Pierre



Au Pavillon Rosemont à Montréal, le 1er décembre 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Pierre Bédard, conjoint de Mme France Manseau, demeurant à Laval.Le défunt laisse dans le deuil sa conjointe, ses filles Karine (Antonio Sanseverino) et Marie-Ève, sa belle-fille Jasmine, ses frères et soeurs : Noël (Claire Désilets), Lise, Manon et Robert, la mère de ses filles Carole Desjardins, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances, jeudi le 15 décembre à compter de 13 h suivi de la liturgie à 16 h, à la résidence de la :2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNEDes dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.Inhumation de l'urne au cimetière de Ste-Julienne au printemps 2023.Gaston Pothel 450-831-2929