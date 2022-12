MASTROMATTEO, Normand



À Deux-Montagnes, le 3 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Mastromatteo, époux de Mme Johanne Mastromatteo.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Sonia (David) et Francis (Claire), ses petits-enfants Emmanuel (Britney), Raphaël et Vincent, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le CLSC Jean-Olivier-Chenier et plus particulièrement Dr Wiam Akanour et son équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.