BRU KADER, Marie Renéa Suzy



À Salaberry-de-Valleyfield, le 3 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, s'est éteinte paisiblement, entourée de l'amour des siens, Mme Marie Renéa Suzy Bru, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sharon Rachel Kader (Jonathan Deschamps), Kevin Dawood Kader (Johanne Leblanc) et Shane Idris Kader (Sophie Chénier-Charette), ses petits-enfants, Daryo, Alexys, Elysa et Isalie, le père de ses enfants, Ahmad Hassen Kader, sa soeur Lisette (Ibrahim), son frère Jacques, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 17 décembre de 10 h à 12 h au complexe funéraire317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC 450 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 12 h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation à une date ultérieure.