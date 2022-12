MARTEL, Gérard



À Sainte-Thérèse, le 30 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gérard Martel, fils de feu madame Gabrielle Marotte et de feu monsieur Alphonse Martel.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nicole), Carole (Alain) et Alain, ses petits-enfants Audrey, Michaël, Alexandre, Cynthia et ses quatre arrière-petits-enfants.Il laisse également dans le deuil son frère Alphonse (Claire), sa soeur Fernande, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 janvier de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour, à 16h, en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.