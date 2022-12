MOUTON, Lucien



À Montréal, le 22 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Lucien Mouton, époux de feu Gisèle Leduc.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert et Lucie (Yvon), ses petits-enfants Stéphanie (Marc) et Julien, ses arrière-petits-enfants Elizabeth et Maude, son frère Rolland (Hélène), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 décembre 2022 de 10h à 11h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Mission Bon Accueil serait apprécié.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Mary's pour leur soutien et les bons soins prodigués.