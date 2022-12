DUPRÉ, Nicole



À Laval, le 25 novembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Nicole Dupré.Elle laisse dans le deuil son fils Jean Benoit, ses soeurs Micheline, Jeannine (Jean-Pierre), Maryse et Yolande (Michel), son neveu Mathieu, sa nièce Geneviève, parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu au printemps 2023. SVP consulter le site web des Résidences Funéraires Goyer au : https://www.residencegoyer.com/avis-de-deces.html pour date, heure et lieu à confirmer.Madame Nicole Dupré fut confiée au: