CORDEBAS - DE REPENTIGNY

Gisèle



À Montréal, après 48 heures à l'unité des soins palliatifs du CHUM, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2022, est décédée, paisiblement, Madame Gisèle Cordebas.Elle laisse dans le deuil son époux, Gérard, ses neveux et nièces: René Fontaine (Ghislaine Roberge), Gérald Daly (Nicole Huot), Jacques Fontaine (Lynda Allison), Nicole de Repentigny (Bernard Cahlander), Andrée de Repentigny (Jean Bélisle), Yves de Repentigny (Marie Cloutier), Rachel de Repentigny (Daniel Fournel) et Gisèle de Repentigny (Stephane Barnett), son beau-frère André Cordebas et de nombreuses amies.Gisèle était très heureuse avec son bénévolat dans plusieurs organismes communautaires de son quartier.La famille tient à remercier le personnel du département Soutien à domicile du CLSC de St-Henri pour toute l'aide et les services qui ont été offert à Gisèle avec beaucoup d'empathie, ainsi que le personnel du CHUM pour les soins et l'attention apportés dans les dernières 48 heures.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM en la mémoire de Gisèle; sur le site de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (jedonneenligne.org) ou au fondationduchum.comLa famille recevra les condoléances, le jeudi 15 décembre 2022 de 18h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3.Le vendredi 16 décembre, la famille accueillera parents et amis dès 9h, suivi de la cérémonie à 10h à la chapelle du salon et de l'inhumation à 11h au Repos St-François d'Assise.