DAVID, Francine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Francine David, survenu le 30 novembre 2022, à l'âge de 77 ans.Elle laisse dans le deuil Marc Tessier (Josée) et leurs enfants Maxime et Mathieu, Claudette Tessier et son conjoint, Doris Tessier et son conjoint, ses amis Nicole Larin et Jacques Mainville, Louise Bégin et Gaétan Chabot, Suzanne Roy, Sonia Lizotte et Christian Guay (Lise) ainsi que plusieurs autres amis.Famille et amis recevront les condoléances le vendredi 16 décembre 2022, de 9h à 12h à laUne cérémonie sera célébrée à 12h, en la Chapelle de la Résidence funéraire Saint-Hubert. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration via le www.cfgrandmontreal.com