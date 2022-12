DOYLE, Willie



À Saint-Eustache, le 7 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Willie Doyle, époux de feu Mme Aline Larouche.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Pauline), feu Lilianne (Luc), Yves, Alain (Sylvie) et Dany (Rachel), ses petits-enfants Manuel (Marie), Louis, Mari-Lou, Janice (Pierre), David, Emy (Jérémie) et Charles, ses arrière-petits-enfants Charly, Maëlly, Marika, Félix et Aline, ses soeurs Adrienne, Cécile et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.Une exposition se tiendra au :146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2le dimanche 18 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, les funérailles suivront lundi le 19 décembre à 11h en l'Église de Saint-Eustache.