JOLY, Cécile



À Laval, le 2 décembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Cécile Joly, épouse de feu M. Jean-Paul Moss.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Francine), ses petits-enfants Yan et Martin (Valérie), ses arrière-petits-enfants Mico et Flora, son frère feu Roger (feu Gladys), ses nièces Lise et Lynda ainsi que son neveu Gerry.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 janvier 2023 de 13h à 16h au complexe funéraireFABREVILLE 450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu à 16h au salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Diabète Québec.