LEBLANC, Gilberte



À St-Eustache, le 8 décembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Gilberte Leblanc, épouse en premières noces de feu M. Guy Piché et en secondes noces de M. Jean-Gilles Deschambault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean Piché (Jocelyn Lemoine) et Lorraine Piché (Roland Tisseur), son petit-fils François Létourneau (Geneviève Pigeon), ses arrière-petits-enfants Zachary et Maude, ses belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :ST-EUSTACHEle samedi 17 décembre dès 10h. Les funérailles auront lieu ce même jour à midi en l'église de St-Eustache.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Eustache pour les bons soins prodigués.