BÉLAND, Paul



Est décédé le 24 novembre 2022 d'un cancer fulgurant au CHUM, Paul Béland, fils de feu Dr Charles Béland et feu Aline Delisle, et frère aîné de Louis, Guy, Luc, André et Pierre.Il manquera à sa conjointe de plus de vingt ans, Sylviane Martineau et, par alliance, à ses beaux-frères (Ghismond, Daniel, Richard, Jean-Yves, Normand), belles-soeurs (Anyse, Diane, Christine, Christiane), neveux et nièces, ainsi qu'à ses filles Stéphanie et Christine et à son petit-fils Victor.Homme de principes et de fortes convictions, à l'esprit vif et allumé, avec un sens de l'humour sarcastique bien à lui, Paul Béland a été, tour à tour, concepteur sonore au théâtre et en musique, militant, représentant syndical, directeur de centre d'éducation populaire, consultant et formateur. Il a travaillé à améliorer les conditions de vie de ses semblables et a lutté contre les inégalités sociales par ses écrits, ses représentations et sa participation à différentes instances politiques et de développement culturel et économique. Il avait à coeur de transmettre ses connaissances aux personnes oeuvrant dans le secteur de la culture et des communications, ainsi que des milieux communautaires et coopératifs sur leurs droits et les questions de gouvernance, notamment.Ses cendres seront inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, en présence de ses proches. Un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.