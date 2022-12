VILLEMAIRE, Réjean



À l'Hôpital LaSalle, le 1er décembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Réjean Villemaire, CPA, époux en premières noces de feu Suzanne Brunet et en secondes noces de Claire Hébert.Outre son épouse Claire Hébert, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Maryse Tassé), sa fille Mélanie, sa belle-fille Johanne (Mélany Daudelin), sa soeur Francine (Paul-André Brault), ses belles-soeurs Claudette Brunet (André Paquette), Bertha Hébert (feu Pierre Picard), Dora Hébert (Jimmy Muir), Marie Hébert (feu Alex Gunn), ses petits-enfants Félix, Justin, Loïc, Audrey, Alexandre et Camélia, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 décembre 2022 de 12h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30 dans la chapelle du complexe.Claire, Mélanie, Pascal et Johanne tiennent à remercier l'Hôpital de LaSalle et tout spécialement Dre Labuda et Dre Cossette ainsi que l'équipe des soins intensifs et l'équipe du deuxième étage A pour tous les bons soins.En mémoire de Réjean, un don à l'association de votre choix serait apprécié.