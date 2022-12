BROCHU, Jessica



Le 2 décembre 2022, est décédée madame Jessica Brochu, à l'âge de 49 ans.Elle laisse dans le deuil, son conjoint Michel, ses enfants Vanessa (Maxime), Vincent et Anthony, sa petite-fille Victoria-Rose, ses parents Lise et Robert, sa soeur Sonia (Yves), ses beaux-parents Fernand et Diane, son beau-frère et sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le dimanche 18 décembre 2022, de 13h à 16h, auL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole aura lieu sur place à 16h.