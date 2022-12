LEFORT CASSIDY, Lucienne



Au CHSLD Le Boisé de Sainte- Thérèse, le 28 novembre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Lucienne Lefort Cassidy, épouse de feu M. Martin Cassidy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michael (Sylvie), Hélène (Sylvain) et Normand (Josette), ses petits-enfants Patrick (Annie), Julie (Max), Julie (Erick) et Martin (Marilyne), ses arrière-petits-enfants, son frère Réal, sa soeur Mariette, sa belle-soeur Anne, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ROSEMÈRE (QC) J7A 3R8le samedi 17 décembre de 14h à 17h. Une cérémonie aura lieu au salon, la même journée, à 16h30.La famille tient à remercier les membres du personnel du CHSLD Le Boisé de Ste-Thérèse pour tous les bons soins prodigués depuis les 5 dernières années.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.