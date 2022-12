BEAUDOIN, Étiennette

(née BLIER)



Paisiblement à Cowansville, le 27 novembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Étiennette Blier, résidente de Cowansville, épouse de feu M. Charles-Henri Beaudoin, fille de feu M. Étienne Blier et de feu Mme Rose-Anna Caron.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole (Pierre), Michelle, Dominique, ses petits-enfants: Émilie, Virginie, Annarose et Louis-Philip, ses arrière- petits-enfants: Raphaëlle, Benjamin, Walter et Victoire, son frère Bernard, ses soeurs: Armande, Marianne, Lise, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au :BROME-MISSISQUOI402 RUE DE LA RIVIÈRECOWANSVILLE, QC450 266-6061 complexebm.comle 17 décembre 2022 à compter de 13h, suivi d'une célébration en sa mémoire à 15h au complexe même.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil de Cowansville, plus particulièrement le personnel du 3e étage pour les bons soins prodigués à leur mère.