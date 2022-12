À Cuba avec leurs 16 enfants pour Noël

Noël 2022 s’annonce mémorable pour une famille recomposée de 16 enfants qui s’envolera pour Cuba dans un tout inclus le 20 décembre.

C’est dans la morosité de la cinquième vague il y a un an que l’idée de ces vacances à Playa Pesquero a germé, raconte Nancy Lefebvre, de Saint-Lin–Laurentides.

«On s’est vraiment dit : “non, nous, on ramasse nos sous cette année puis on va fêter Noël dans le Sud l’année prochaine”», dit la mère dont la famille est constituée de ses 14 enfants biologiques et des deux enfants de son mari, âgés de 2 à 22 ans.

Photo Martin Alarie

Les plus grands d’entre eux ont mis la main à la pâte et ont ramassé de l’argent pour aider à payer leur billet grâce à leur travail étudiant.

Des amis et les beaux-parents seront également du voyage pour un total d’une trentaine de personnes.

Photo Martin Alarie

Une occasion unique

«Pour moi, ce voyage-là est super important. D’après moi, c’est un des derniers voyages où je vais pouvoir avoir tous mes enfants avec moi», témoigne Mme Lefebvre.

Partir avec toute la famille coûte cher et il sera de plus en plus difficile de concilier les horaires de tous.

Photo Martin Alarie

Il a d’ailleurs fallu convaincre le restaurant rapide où travaillent quatre des enfants d’avoir congé pour la semaine en même temps, en pleine pénurie de main-d’œuvre... chose qui a finalement été obtenue, indique Mme Lefebvre.

Il ne reste plus qu’à régler certains détails, comme la logistique de la préparation des valises. «On est très fébriles», lance la maman.

Photo Martin Alarie

Ses 40 ans sous le soleil

«Fébrilité» décrit bien aussi le sentiment de Caroline Milani, en Estrie.

Le 26 décembre, jour de ses 40 ans, elle partira avec 25 membres de sa famille et proches amis pour Cayo Santa Maria à Cuba.

«Vu que les restrictions sanitaires, il n’y en a plus vraiment, j’ai décidé de fêter ça en grand avec tout mon monde. J’ai callé la shot que j’avais le goût de fêter ça là-bas. Finalement, on est 26 qui partent ensemble!», dit la Sherbrookoise qui possède son entreprise en entretien ménager.

Après deux temps des Fêtes à oublier, celui-ci va assurément sortir du lot. «C’est vraiment le Noël souhaité depuis longtemps», dit-elle.

«Noël, pour moi, c’est super important. C’est le moment où est-ce que tout le monde s’arrête, on partage ensemble, on se réunit. Pour moi, c’est super important qu’on soit en famille et aussi avec les amis, mes amis de toujours», explique-t-elle.

