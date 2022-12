PETTIGREW, Antoine



À Laval, le 3 décembre 2022, est décédé M. Antoine Pettigrew.Il laisse dans le deuil son épouse Louisette Garneau, ses enfants Hélène, Lucie, Rachel, Martine et Denis, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 décembre 2022 de 14h à 17h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié.