BÉGIN, Gilles



À Drummondville, le 27 novembre 2022 à 23h00, au centre d'hébergement Frederick-George-Hériot, est décédé à l'âge de 87 ans et 10 mois le beau M. Gilles Bégin. Il était fils de feu Ernest Bégin et de feu Juliette Lemaire et l'époux de Yolande Lamarre demeurant toujours à Drummondville.Outre sa tendre épouse Yolande Lamarre, M. Bégin laisse aussi dans le deuil ses enfants Stéphan Bégin (Nancy Beaulieu), Johanne Bégin ainsi que ses petits-enfants Frédérique, Théo, Mathias et Elie, ses frères et soeurs: feu Jacqueline (feu Jean-Claude Roy et feu Guy Vadeboncoeur), feu Jean-Claude (Marguerite Gauthier), Gérald (Mariette Massé), Gaston (Monique Tourigny), feu Rémi (Diane Baillard), feu Pierre (feu Denise Lacasse), feu Denise (Guy Gervais), Anne-Marie (Alphonse Demers), feu Jeanne-Mance, Robert (Monique Boivin) et Jacques (Michelle Quirion), ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Fernand (Monique Cantin), Lise (feu Julien Desrosiers), Paulette et feu Gabriel, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle, dimanche le 4 décembre.Nous apprécierions que ceux qui le désirent compensent l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Brain Canada. Ce geste aiderait à soutenir la recherche sur les maladies dégénératives. Les dons peuvent se faire par chèque à l'ordre de la Fondation Brain Canada, 1200 McGill College Avenue, Bur. 1600, Montréal, Qc, H3B 4G7 ou par carte de crédit, sur leur site.La famille sera présente au :130 RUE LINDSAYDRUMMONDVILLETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289 www.yveshoule.comsamedi le 21 janvier 2023, à compter de 9h30. Les funérailles auront lieu ce même jour, à 11h en la Basilique St-Frédéric.