Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les adieux du King au Capitole

Photo Stevens LeBlanc

Certes, ce n’est pas la première fois qu’il nous fait le coup des adieux, mais il semble que c’est la bonne. Martin Fontaine vient d’amorcer ce qui devrait être sa dernière série de concerts dans la peau du King Elvis Presley, au Capitole de Québec. Depuis la création d’Elvis Story en 1995, l’association Martin Fontaine-Capitole a été un des plus grands succès de scène au Québec. Il conclut sur une note festive en offrant, jusqu’au 31 décembre, la version Blue Christmas du spectacle Elvis Experience.

► Où : Elvis Experience – L’acte final. Blue Christmas au Capitole de Québec, les 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre.

— Cédric Bélanger

Yannick Nézet-Séguin dirige The Hours

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Cinéplex Odéon diffuse dans certaines de ses salles, cet après-midi, à 12 h 55, en direct, l’opéra The Hours de Kevin Puts présenté au Metropolitan Opera, sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin. Il s’agit d’une adaptation du roman de Michael Cunningham qui a servi d’inspiration pour le film de Stephen Daldry qui met en vedette Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman. On retrouve les sopranos Renée Fleming et Kelli O’Hara et la mezzo-soprano Joyce DiDonato dans les rôles de trois femmes d’époques différentes aux prises avec leurs démons antérieurs. Il y aura une rediffusion le 21 janvier.

— Yves Leclerc

Miserere

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Il y a (déjà !) 25 ans, la carrière de Bruno Pelletier atteignait de nouveaux sommets avec la sortie de Miserere.

Pour souligner cet anniversaire, le chanteur nous présente aujourd’hui une réédition limitée – et magnifique – de cet album phare de sa discographie, offert pour la toute première fois en vinyle. L’occasion parfaite pour plonger dans nos souvenirs et redécouvrir cette grande voix qui a porté les titres Aime, J’oublie ma folie, Où que tu sois, Je ne suis qu’une chanson et, évidemment, Miserere. Bref, un incontournable pour tout fan digne de ce nom.

► Où : En magasins

— Bruno Lapointe

Douleurs d’un amour interdit

Loin d’être populaire, le thème de l’infidélité abordé – d’une manière si habile ! – par l’écrivaine Elizabeth Lemay arrive pourtant ici à nous happer. Ce récit, qu’on pourrait croire cliché, mais qui parvient à ne pas l’être, est celui de l’histoire interdite et de l’amour d’une jeune maîtresse pour un homme plus vieux et marié. L’idée géniale (au-delà des belles citations de grands auteurs et de l’intériorité de cette anti-héroïne dans laquelle on plonge, ma foi, avec ravissement) ? La mise en parallèle de cette histoire merveilleuse, mais sans issue, avec celle de notre langue québécoise que l’on affectionne si ardemment, en partie, car on sait qu’elle pourrait disparaître.

► Daddy Issues, Elizabeth Lemay, Boréal

— Sarah-Émilie Nault