PESANT, Raymond



À Mont-Saint-Hilaire, à l'aube de ses 88 ans, le 6 décembre 2022, est décédé paisiblement monsieur Raymond Pesant, fils de feu Joseph Pesant et feu Ernestine Valiquette.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Fortin, ses enfants Martin (Françoise) et Nadine (Christian), sa petite-fille Sophia ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le Dr Benoit Lord, et son équipe: Thomas, Catherine et Marie-France pour leurs excellents soins et leur compassion irréprochable.La famille recevra les condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5le vendredi 16 décembre 2022 entre 13h et 16h, suivi d'un hommage entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou la Fondation des Canadiens pour l'enfance.