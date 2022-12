DESJARDINS, Maurice



À Verdun, le 2 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Maurice Desjardins, époux de Madame Denise Collard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Alain, Sylvie (Daniel Bourque), Mario (Lucie Robert) et Chantal (Gilles Fillion), ses soeurs Nicole et Louisette, ses petits-enfants Pascal, Caroline (Francis Michaud), Sébastien, Marc-Alexandre, Naomie, Maximilien et Océane, ses deux arrière-petits-enfants Ellyanne et Lucka ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 décembre 2022 de 14h à 18h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour, à 18h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Réal Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Maurice Desjardins.