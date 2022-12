Biodiversité: Québec investit 23 M$ dans les initiatives autochtones

Les communautés autochtones pourront profiter d’un investissement historique de 23 millions $ sur quatre ans pour poursuivre leurs initiatives de conservation de la biodiversité, a annoncé Québec samedi en marge de la Conférence des Parties (COP15) qui se tient à Montréal.

Cette somme proviendra du Plan Nature 2030 annoncé plus tôt en semaine qui vise à protéger 30% du territoire du Québec.

«Le leadership, les connaissances et le savoir ancestral des Premières Nations et des Inuit doivent être pris en considération pour nous guider et nous aider à atteindre cet objectif ambitieux», a indiqué samedi par communiqué Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Un financement de 90 000$ sera par ailleurs offert au Conseil des Innus de Pessamit concernant le renouvellement de leur contrat pour la surveillance de la réserve de biodiversité Uapishka jusqu’en 2024.

Un appui financier de 150 000$ sera aussi versé à la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka.