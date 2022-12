Ça n’arrive pas qu’aux autres...

À titre de chasseur, nous aimons bien mettre en lumière nos meilleurs coups et passer sous silence ceux qui nous font moins bien paraître.

Voici quelques histoires qui se sont réellement déroulées au cours des deux dernières années.

Précision

Lorsqu’on arrive à Sépaq Anticosti, comme dans la majorité des autres endroits, on nous demande de passer au champ de tir afin de vérifier la justesse de notre arme. On s’assure ainsi d’éviter des tirs non performants. Je m’assieds sur le banc de tir, vise et tire. La balle de ma 6.8 Western est pile-poil au centre de la cible. Fier de mon coup, je bombe le torse et donne ma place à un autre. Le lendemain matin, à la chasse, un buck se lève dans la savane à environ 75 verges et part en courant. Comme on le voit dans les films, je fais feu et le gibier s’écroule. Je bombe encore une fois le torse. Durant la journée suivante, nous avons beaucoup marché et fait du pick-up et du VTT. Je vise un gros mâle de face avec un bâton de tir et je passe complètement à côté. Une heure plus tard, je soulève ma carabine en direction d’un gros cerf parfaitement positionné et le même problème se reproduit. Je suis alors drôlement fru..., comme le dit si bien l’expression. Un peu plus tard, je cible à nouveau un chevreuil facile à intercepter et le même souci se répète. Totalement désemparé, je demande au guide de retourner au champ de tir. Imaginez, j’ai très certainement accroché ma lunette de visée, puisque mes boulets ne touchaient même plus à la cible. Il a fallu corriger l’axe horizontal de 40 clics, puis d’un autre 40 et finalement d’un dernier 28. Au niveau latéral, j’ai dû tourner la molette à une vingtaine de reprises. Il y avait d’ailleurs une profonde égratignure sur le bas-côté qui témoignait de l’impact. À ce moment, je vous jure que je n’avais pas le torse bombé.

Erreur

En septembre 2021, lors de la dernière journée à Anticosti, mon partenaire est impatient de prélever son deuxième cerf. On voit au loin ce qui semble être une grosse femelle. Il exécute un tir parfait et la bête tombe. Une fois à ses côtés, il se rend compte que la biche est beaucoup moins volumineuse qu’il ne le pensait. Déçu, il sort ses permis, déchire le talon et le donne au guide pour qu’il l’attache sur la dépouille. Ce dernier, vraiment embêté, lui dit qu’il vient de séparer son permis de chasse pour le chevreuil pour le Québec et non pas pour Anticosti. Choqué, il lui enlève des mains, le remet dans son sac Ziploc et empoigne une autre licence. Croyez-le ou pas, il a ensuite déchiré son permis d’orignal !

Quand il faut, il faut

Mon ami Jean Durand, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, s’est acheté une arbalète performante l’été dernier. Après l’avoir parfaitement ajustée et avoir tiré de nombreuses flèches, il se disait fin prêt pour la chasse. La veille de l’ouverture, il m’appelle en me disant qu’il positionne le harnais d’armement sur le câble principal, qu’il tire de toutes ses forces et qu’il n’est plus capable de l’armer. Ce dernier avait malheureusement passé le harnais en arrière de la monture de la lunette de visée plutôt que sur le crochet d’amorce. Obligé de retourner chez le détaillant, il avoue avoir été un peu gêné.

Malodorant

Nous traînons tous beaucoup d’équipement dans nos sacs à dos. Il y a quelques semaines à peine, un de mes vieux chums m’a confié avoir logé une bouteille d’urine dans son havresac. Lors des divers déplacements, entre sa camionnette et sa plateforme, pour une raison inconnue, le bouchon s’est brisé. En se déversant, le précieux liquide a imbibé tout son matériel et son sac.

Bonne chasse !