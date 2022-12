Ce que le monde a dit de nous en 2022

Déjà un bilan ? ! « On n’a même pas fini les emplettes de Noël ! »

D’ici quelques jours, l’actualité passera à la basse saison. Il s’agit d’un ralentissement de l’actualité et d’un changement dans la nature des nouvelles qu’on nous présente. Comme en saison estivale, les politiciens, les journalistes et l’ensemble des acteurs de la scène publique se feront plus discrets pour quelques semaines.

Outre les surprises du moment, les grands dossiers politiques et économiques perdront de leur vélocité dans l’actualité d’ici et d’ailleurs. À moins que nos vaches en escapade ne se présentent sur le chemin Roxham pour passer la frontière, il y a fort à parier que nos attraits touristiques seront les principaux vecteurs d’intérêt dans la presse internationale.

C’est l’occasion parfaite de dresser des palmarès des sujets et personnalités qui ont fait le plus parler de nous dans les médias de 78 pays où nous avons vu et lu des articles sur le Québec cette année.

Premier constat douloureux, mais pas du tout surprenant, le Québec inc. est absent des nouvelles québécoises les plus citées à l’étranger. L’élection générale occupe la pole position, suivie du décès de Guy Lafleur.

Le fait divers et l’anecdotique ne sont pas seulement des éléments populaires dans les médias québécois. Tous les médias du monde entier sont friands d’une bonne histoire farfelue qui étonne.

Nos vaches folles constituent l’un des plus beaux exemples. Malgré toutes nos actions politiques, culturelles et économiques, les vaches en cavale dans la MRC de Maskinongé représentent la 5e nouvelle qui a fait le plus rayonner le Québec cette année.

« Plus que la F1 ??? »

Si on exclut le contenu qui propose une simple mention de Montréal ou de Québec, la tournée touristique des vaches de Saint-Sévère arrive loin devant la F1 !

Voilà un fait divers dont on parlera longtemps. Attendez qu’on les retrouve. Ce sera pire !

Souvenez-vous de l’histoire du fameux sapin moche, installé en 2016 au Grand marché de Noël, à Montréal. Après avoir soulevé l’ire des citoyens et des médias locaux, il avait inspiré un touchant narratif médiatique, basé sur la simplicité et les vraies valeurs de Noël. La presse internationale avait publié près de 300 articles et reportages sur le sujet.

Et qui sont les principaux acteurs et ambassadeurs du Québec ?

À ce chapitre, le premier ministre François Legault domine autant le palmarès étranger que celui des visages les plus représentés dans les médias québécois. Normal, devrait-on dire puisque nous avons eu une élection générale. Certes, mais chaque année, le premier ministre est presque toujours le principal ambassadeur du Québec dans le monde. Avant François Legault, Jean Charest a occupé cette position pendant des années. On pourrait s’attendre qu’une artiste, un chef d’entreprise ou un influenceur soit le principal visage du Québec dans le monde de temps en temps. On n’y arrive presque jamais.

Si on faisait un quiz et que je vous demandais d’où provient la majorité du contenu sur le Québec, vous répondriez sans hésiter les États-Unis. C’est le choix le plus juste et pertinent. Ce qui étonne, c’est l’abondance de contenu qui provient de nos voisins américains. Plus de 48 % de tout ce qui s’est écrit sur le Québec l’a été dans des journaux et des sites web américains.

Et si je vous demandais ensuite le nom du pays qui a généré le plus d’articles au Québec ? Vous pourriez être tentés de répondre la Russie, l’Ukraine ou les États-Unis.

Naaaa...

Année après année, la France est presque toujours le pays qui intéresse le plus nos médias. Que ce soit une action politique ou du contenu culturel, nous entretenons un attachement très fort avec la France. Disons toutefois qu’il n’est pas aussi intense dans les deux sens.

LES NOUVELLES QUI ONT LE PLUS FAIT RAYONNER LE QUÉBEC DANS LE MONDE EN 2022

1) Élection générale au Québec : 17,10 %

2) Décès de Guy Lafleur : 10,76 %

3) Députés qui refusent de prêter le serment d’allégeance au roi Charles III : 10,66 %

4) Visite du pape à Québec : 6,66 %

5) Vaches en escapade : 2,57 %

LES VISAGES DU QUÉBEC DANS LE MONDE

1) François Legault : 14,86 %

2) Justin Trudeau : 12,57 %

3) Carey Price : 8,00 %

4) Guy Lafleur : 6,29 %

5) Cole Caufield : 3,43 %

LES PAYS QUI SE SONT LE PLUS INTÉRESSÉS À NOUS

1) États-Unis : 48,12 %

2) France : 14,56 %

3) Royaume-Uni : 8,87 %

4) Espagne : 3,75 %

5) Mexique : 2,39 %

EN COMPARAISON... LES PAYS QUI NOUS ONT LE PLUS INTÉRESSÉS

1) France : 18,52 %

2) États-Unis : 17,15 %

3) Ukraine : 13,98 %

4) Russie : 7,72 %

5) Chine : 3,89 %

Source de l’intérêt pour le Québec

Journaux et web (78 pays identifiés)

Période du 1er janvier au 7 décembre 2022

Mots clés : Montréal, Québec et une centaine de personnalités citées dans les médias étrangers, dans toutes les langues qui utilisent notre alphabet.