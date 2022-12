Conseils non sollicités guide de survie

Lors d’une rencontre, particulièrement pendant les Fêtes, un invité débarque souvent sans crier gare : le conseil non sollicité ! S’il se veut bien intentionné et qu’il peut à l’occasion s’avérer utile, on a parfois seulement besoin de se confier, d’être compris, d’être entendu – sans directives en retour.

Avec un proche ou un ami, nous souhaitons parfois partager une expérience difficile, faire part de ce que nous avons vécu ou ressenti. Peut-être que l’autre saura nous comprendre, ayant vécu une expérience semblable ? Dans certains cas, au lieu de nous écouter, l’autre s’empressera de nous fournir une myriade de conseils et d’astuces, alors que nous souhaitions seulement lui faire part de ce que nous traversions. Ces conseils risquent de « court-circuiter » l’échange, créant deux conversations se déroulant en parallèle, pouvant ainsi engendrer de la frustration chez la personne qui avait besoin de parler et qui ne se sent pas écoutée.

Le conseil a ses raisons

Comment expliquer cette tendance à offrir des conseils à outrance, et quelle est la véritable intention de celui ou celle qui les formule ? Souvent, cela découle d’une réelle volonté d’aider l’autre, de lui faire part de nos expériences, ou de ce qui nous a réussi par le passé. D’autres fois, c’est parce que nous pensons que nous avons en main des informations dont l’autre ne dispose pas (voire que nous croyons en savoir plus que l’autre !). À d’autres moments, l’autre tente – souvent sans s’en rendre compte – de faire diversion par l’entremise d’un conseil ou d’atténuer une émotion véhiculée qui, autrement, serait plus difficile à tolérer. Ce comportement peut aussi découler d’un sentiment d’impuissance : le conseil nous donne alors l’impression de faire quelque chose devant la détresse ou la souffrance de l’autre.

Les ingrédients d’un bon conseil

Ainsi, malgré nos bonnes intentions, notre avis n’est pas toujours ce dont l’autre a réellement besoin. Cela ne veut pas dire qu’il faut s’abstenir de partager des conseils, mais certaines précautions sont de mise. Avant toute chose, l’écoute de l’autre est essentielle avant de lui faire part de nos idées. Il faut aussi se demander si le contexte et la nature de la relation sont propices au partage de nos opinions.

Ensuite, tout conseil offert devrait comporter deux ingrédients essentiels : respect et bienveillance. Certaines situations se prêtent aussi mieux aux conseils que d’autres : perçoit-on que l’autre court un danger, ou qu’il s’apprête à faire une grave erreur ? Dans ce cas, les conseils peuvent être utiles, mais livrés avec tact, voire délicatesse. Car partager et informer, c’est une chose... Mais il en va tout autrement d’imposer une idée, ou de faire la leçon. Avant de communiquer nos conseils, il peut aussi être utile d’évaluer la situation et les besoins de l’autre : « Est-ce qu’il y a quelque chose que je peux faire ? », « Est-ce que je peux me permettre de te donner un conseil ? » Le contexte de la discussion est également important. Êtes-vous au milieu d’un groupe bruyant, ou près d’oreilles indiscrètes ? Mieux vaut alors attendre un moment et un lieu qui favoriseront un tel échange.

Comment réagir face aux conseils non sollicités ?

Dans certains cas, éviter les sermons de l’oncle ou de la belle-sœur peut sembler une mission impossible. Se soustraire d’un conseil non sollicité demande du doigté. « Je vais y réfléchir », « Merci pour tes lumières » : voilà des formules qui permettront d’abréger la conversation. S’il s’agit d’une personne dont vous êtes proche, vous pouvez lui faire part de vos réels besoins. Peut-être aviez-vous juste besoin de vous confier, de partager ce que vous viviez ?

Si le conseil est parfois tout à fait indiqué, il peut aussi faire obstacle à la proximité, à l’intimité, à un réel échange entre deux individus. Le fait de partager ses difficultés et ses incertitudes avec un proche qui saura nous entendre peut en effet nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, de nous rapprocher davantage, bref, d’être réellement ensemble. Et un conseil, en terminant (si vous me le permettez !) : plutôt qu’un conseil non désiré, le fait de faire preuve d’empathie envers l’autre, de l’écouter et de lui refléter que l’on comprend bien ses difficultés s’avère souvent beaucoup plus satisfaisant, enrichissant et aidant.