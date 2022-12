Cuba au cœur de nos rêves d’émancipation

Depuis le triomphe de la Révolution cubaine, en 1959, Cuba a toujours lié son sort à celui des forces qui luttent, un peu partout dans le monde, pour la justice sociale et l’indépendance. Ainsi, dès les tout premiers débuts de la révolution, Cuba a envoyé des médecins en Algérie, qui venait tout juste de conquérir son indépendance et qui avait assisté, impuissante, à un exode massif de ses médecins vers la France. Cuba avait connu la même situation quelques années auparavant, mais malgré tout, le jeune gouvernement révolutionnaire avait tenu à aider l’Algérie nouvellement indépendante. Ici, on ne partage pas le superflu mais bien ce que l’on possède dans son assiette, entend-on souvent à Cuba.

La même mentalité prévaut en ce qui concerne le monde à l’extérieur des frontières cubaines. Cuba n’a jamais voulu se contenter de construire son économie socialiste en vase clos, et plutôt que de se croiser les bras et laisser les autres se débrouiller seuls avec leurs problèmes, elle a toujours voulu aider à changer le monde autour d’elle, aux côtés de tous ceux et celles qui luttent pour le faire.

Dans les années soixante, Cuba a aidé des mouvements de guérilla en Amérique latine et en Afrique: Argentine, Venezuela, Bolivie, Colombie, Guatemala, Nicaragua, République dominicaine, Congo, etc. Tous ces pays ont fait partie de la feuille de route de la Révolution cubaine. En janvier 1966, Cuba organise, à La Havane, la première Conférence de solidarité avec les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, mieux connue sous le nom de la Tricontinentale, afin de former une alliance contre le colonialisme et l’impérialisme. Plus de 500 délégués provenant de 82 pays y participent, certains devant prendre mille précautions pour se rendre à Cuba, étant recherchés dans leurs pays.

Dans les années 1970, alors que triomphe un gouvernement de gauche au Chili à la suite d’un processus électoral, Cuba continue d’aider les forces progressistes aux prises avec de féroces dictatures, comme en Argentine, en Uruguay, au Brésil. En septembre 1973, le gouvernement socialiste de Salvador Allende au Chili est renversé après un sanglant coup d’État où mourra le président élu. Cuba accueillera des milliers de réfugiés chiliens. Fin de l’expérience démocratique électorale.

En novembre 1975, Cuba envoie des troupes de combat et de l’armement lourd, dont des avions-chasseurs Mig et des tanks, en Angola, pour soutenir le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). C’est le début de l’Opération Carlota (le nom d’une esclave noire qui dirigea une révolte des esclaves dans la province de Matanzas). L’opération Carlota, qui surprendra l’ennemi par son ampleur et son effet de surprise, durera 16 ans. L’aide militaire cubaine contribuera également à la défaite de l’armée sud-africaine et mettra fin au régime raciste de l’apartheid dans ce pays. La Namibie obtiendra finalement son indépendance. Plus de 2600 Cubains mourront au combat en terre africaine.

En juillet 1979, 20 ans après le triomphe de la Révolution cubaine, les guérilleros du Front sandiniste de libération nationale entrent triomphalement à Managua, capitale du Nicaragua, tandis que le dictateur Somoza réussit à s’enfuir du pays. Il sera rattrapé quelques années plus tard au Paraguay, chez son ami, le dictateur Stroessner, où il avait trouvé refuge. C’est le deuxième triomphe par les armes d’un gouvernement progressiste en Amérique latine, après Cuba.

Cuba s’impliquera dans de nombreux autres domaines que le militaire. Elle enverra des milliers de médecins et du personnel médical un peu partout pour soigner et guérir les populations les plus vulnérables – y compris lors d’épidémies, de tremblements de terre, de cyclones et d’inondations –, des professeurs pour alphabétiser, des techniciens, des ingénieurs, des conseillers sportifs, etc. Ses vaccins ont servi à protéger des milliers de personnes dans de nombreux pays.

Pas étonnant que les États-Unis, la première puissance militaire, avec 30 fois la population de Cuba, veuille l’étouffer avec un implacable blocus économique et commercial depuis plus de 60 ans. Car, bien plus que l’aide militaire cubaine, l’exemple de Cuba souveraine et digne en a incité d’autres, pendant toutes ces années de braise, à l’imiter et à revendiquer leur indépendance.