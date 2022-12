Dans le labo

Jamais nous n’avons été autant « testés » et le problème, c’est que nous répondons trop bien. Formidable qu’on nous prévienne gentiment que, dans un an, le panier d’épicerie coûtera une fortune.

On le savait déjà. Au tour de l’alimentation de pousser notre résistance au coton, au maximum. L’élastique du consommateur est étiré dans tous les sens, mais le crédit aidant, on tire encore et on élongera, distendra tant que ça ne pétera pas. C’est comme une prise d’otage.

Ça chiale, on se plaint et on n’en revient pas, mais vous n’avez jamais autant vu de Mercedes, de BMW, d’Audi, de Cadillac sur les routes. Les Tesla pullulent et il est devenu normal de payer 85 000 douilles pour un pick-up. Alors, ils se disent : « Ils sont encore capables... »

Les enfants ont des patins à 1000 piasses dans les pieds, le dentiste vous dit que vous êtes rendu à une job de 30 000 dans la bouche et la belle-sœur est toute fière de son set à 10 000. Alors, vous n’êtes pas du tout surpris d’une soirée à 800 $ au Centre Bell ou de la nouvelle petite machine à café à 2000 $. On ne vous lâchera pas parce que nous ne lâchons pas.

AU PRIVÉ

Parallèlement, à qui mieux-mieux, les taux d’intérêt se mettent de la partie et repoussent le test des nerfs des jeunes qui sont coincés derrière des hypothèques à 2000 $ par mois dans des cabanes à des prix outranciers. Le frigo à 5000 $, le soutien-gorge à 300 $, les cigarettes à 12 $ le paquet et bientôt la pomme de salade à 10 piasses. Ce sera le café, le lait, les chaussures et n’oubliez surtout pas le gaz, Hydro et les garderies. Ne soyez pas surpris si bientôt un itinérant vous demande un brun pour dîner.

On dirait qu’il y a des odeurs d’abus, non ? Ça doit être mon nez. Je vais aller au privé, c’est juste 8000 $.

PETIT PAQUET

« On s’excuse, Pierre Fitzgibbon ne savait pas... » (Le Canadien)

Reportage sur ce qui se passe dans les urgences. C’est très toussant.

Demain, on prévoit des vents de 80 km/h sauf dans les zones scolaires.

Carey Price fait toujours partie du Canadien sauf que, maintenant, il travaille de la maison.

L’effort du Québec sur la biodiversité ? Quatre mois par année, nous vivons dans un congélateur sans fil.

« Il est évident que Dominique Anglade avait perdu sa chambre... » (Pierre Gervais, tome 2)

Montembeault et Allen répondent à Carey Price : « Qui va à la chasse perd sa place. »

Moins pire qu’à Montréal, en Gaspésie, il y a maintenant des nids de moules.

Mario Lirette peut recevoir ses cadeaux de Noël, mais il faut que ça passe dans 4 pouces et demi de large.

Apprendre à brosser. Brosser les dents au primaire. Brosser les cheveux au secondaire et brosser tout court au cégep.

