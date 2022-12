Les Moulins de Soulanges: des farines d’ici à la conquête du monde

Si en voyage à New York vous croquez dans un croissant bien feuilleté, il se peut que vous preniez une bouchée du Québec.

Les Moulins de Soulanges, fabricant de farines de spécialité destinées aux boulangeries et artisans, exporte 25 % de sa production à l’étranger, principalement en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis en général, et dans la Grosse Pomme.

Exporter de la farine faite au Québec à partir de grains cultivés au Québec est un exploit en soi, surtout quand on sait que la production de blé panifiable, destinée à la production de pain, avait quasi disparu en sol québécois dans les années 1990.

Du grain à 90 % québécois

C’est le père de Jules Beauchemin, l’actuel directeur général de Les Moulins de Soulanges, qui a l’idée de repartir la production en 2007. Il le fait en partenariat avec des producteurs de céréales à qui il demande de souscrire à des critères environnementaux. Aujourd’hui, 90 % des grains utilisés dans la vingtaine de farines produites proviennent du Québec.

Un processus naturel

L’entreprise Les Moulins de Soulanges s’est trouvée à exporter tout naturellement vers le sud. L’aventure a débuté en 2010 avec quelques palettes de sacs de farines vendues après des salons commerciaux.

« Ça s’est fait de façon naturelle, sans trop d’ego, sans volume fixé ou plan d’attaque », relate Jules Beauchemin.

L’entreprise s’est aperçue qu’elle occupait un créneau unique, entre les farines biologiques et industrielles, ce qui lui a laissé la place pour développer un marché.

« On était différent, nouveau. C’est un critère qui a son importance puisque, sinon, la seule chose qui nous différencierait serait la couleur de notre sac, un peu comme les sacs de lait, et ce serait une autre paire de manches. »

En exportant, Les Moulins de Soulanges a pu diversifier ses ventes et diminuer son exposition aux risques, explique le dirigeant.

Des défis, mais un gros potentiel

Le marché de la Nouvelle-Angleterre, avec ses 15 millions d’habitants, a un potentiel extraordinaire, plus important que le commerce au Canada, bien que ce dernier ait eu tendance à décoller dernièrement, en raison des changements dans les comportements alimentaires et les marchés ethniques.

Il va sans dire qu’exporter comporte des difficultés. Il faut respecter les réglementations en vertu des accords de libre-échange. Les délais de paiement aux États-Unis sont différents d’ici, soit 90 jours au lieu d’une dizaine.

Un autre défi à surmonter pour le fabricant est le cycle de vente très long, de 12 à 18 mois, dans la farine. La demande, qui vient maintenant du Pérou et du Chili, dépasse également ses capacités de production en raison d’un manque de main-d’œuvre.

La pandémie a changé les manières de faire pour le fabricant de farine. Les ventes n’ont pas souffert en général, puisque les gens ont toujours besoin de manger. La direction a décidé d’être plus assidue auprès de ses clients et a développé de nouvelles gammes de farines, entre autres pour les grossistes d’ingrédients aux États-Unis.

Si c’était à refaire, Jules Beauchemin hésiterait moins.

« Je pense que les marchés américains sont trop proches et trop importants pour passer à côté. Il faut oser. La seule chose qu’on risque, c’est de se faire dire non. »

Même avec une récession qui se pointe, l’exportation est encore plus attrayante, croit le dirigeant. Elle a l’avantage de diversifier les risques dans un contexte de taux de change avantageux. Elle donne de la visibilité et permet de construire une crédibilité auprès des gros joueurs du Québec. En plus, les délégués commerciaux ne demandent qu’à aider.

« Ils ont des listes de contact. Ils sont là pour jouer leur rôle. »