Douce mélancolie: «Le lycéen» brosse le portrait d’un ado en deuil

Le réalisateur du film Les Chansons d’amour, Christophe Honoré, a puisé dans ses souvenirs de jeunesse pour écrire son nouveau film, Le lycéen, une chronique douce et sensible sur le deuil et les tumultes de l’adolescence.

Adolescent gay de 17 ans, Lucas (Paul Kircher) mène une vie plutôt normale pour un garçon de son âge, passant ses semaines dans le collège où il est pensionnaire, et ses week-ends à la maison avec ses parents (Juliette Binoche et Christophe Honoré), en province. Mais un soir, son grand frère Quentin (Vincent Lacoste) débarque à son internat pour lui annoncer une nouvelle déchirante : leur père a perdu la vie dans un accident de voiture.

D'un seul coup, c’est toute l’existence de Lucas qui vole en éclats. Les premiers jours suivant la tragédie sont particulièrement douloureux pour l’adolescent qui ne sait pas quelle attitude adopter pendant les funérailles. Ne voulant plus retourner à l’école, Lucas acceptera d’aller passer une semaine à Paris chez Quentin. Malgré la profonde tristesse qui l’habite, l’adolescent partira à la découverte de la Ville Lumière, multipliant les expériences sexuelles et s’amourachant même du colocataire de son frère.

Une révélation

Avec ce portrait d’adolescence intime et bouleversant, le cinéaste français Christophe Honoré signe son œuvre la plus personnelle à ce jour. Ayant lui-même perdu son père à l’adolescence, le réalisateur décrit avec énormément de justesse les tumultes de l’adolescence, en abordant délicatement les thèmes du deuil, de la dépression et de la reconstruction de soi. Merveilleusement bien écrit et mis en scène, le récit est bercé par la musique mélancolique de Yoshihiro Kanno.

Véritable révélation, le jeune Paul Kircher crève l’écran dans la peau de cet adolescent tourmenté, mélange parfait de candeur et de gravité. À ses côtés, Juliette Binoche a su injecter beaucoup d’humanité au personnage de la mère endeuillée tandis que Vincent Lacoste livre une interprétation d’une grande justesse dans la peau du grand frère aimant et protecteur.

Le lycéen

★★★★

Un film de Christophe Honoré

Avec Paul Kircher, Juliette Binoche et Vincent Lacoste. À l’affiche