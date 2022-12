MARTEL, Guy



À Montréal, le 1er décembre 2022, est décédé M. Guy Martel, à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Jeanne Forest et de feu Aldéric Martel ainsi que le frère de feu Jean Martel.Il laisse dans le deuil sa nièce Louise Martel (Yvon Ducharme), son neveu Luc Martel (Guylaine Rondeau); Geneviève Ducharme (Émanuel Venne) et leurs fils Samuel et Alexis Venne, Pascal Ducharme (Elisabeth Laurin); cousins, cousines et amis.Les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Jean-de-Matha.