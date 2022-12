FILIATRAULT née BEAUCAGE

Huguette



Le 30 novembre 2022, à la Cité de la Santé de Laval, est décédée Mme Huguette Beaucage, épouse de M. J.-G. Filiatrault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Denis) et Marc, ses petits-enfants Jessika, Gabrièle et Noémie et ses arrière- petits-enfants Phenix et Marcus. Elle laisse aussi le deuil ses frères et soeurs et de nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 18 décembre 2022 de 13h à 16h au complexe funéraireUn hommage aura lieu ce même jour à 16h au salon.