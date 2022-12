Nouveau roman de Stéphanie des Horts: elle a gagné le cœur de Churchill

Fascinée par les parcours de vie de personnalités féminines hors normes, l’écrivaine et journaliste française Stéphanie des Horts raconte la vie scandaleuse de la séductrice en série qui a fait craquer Winston Churchill dans son nouveau roman, Doris. Née dans une banlieue populaire de Londres, Doris Delevingne se taille une place dans la bourgeoisie grâce à sa beauté envoûtante et à sa capacité de bien placer ses pions sur l’échiquier amoureux.

Adolescente pendant la Première Guerre mondiale, Doris Delevingne est témoin des raids aériens et des bombardements des Allemands. Déjà scandaleuse, elle se promène en shorts et brave le couvre-feu pour s’enfuir du pensionnat où elle se trouve. Dans une taverne, à 16 ans, elle se jette au cou d’un capitaine de cavalerie. À 18 ans, elle devient la maîtresse d’un joueur de polo et fréquente les boîtes de nuit à la mode.

Un peu plus tard, le vicomte Castlerosse tombe amoureux fou d’elle. Femme fatale, elle le ruine. Elle fait craquer les hommes, les uns après les autres. Rien ne l’arrête, pas même Winston Churchill, qui est séduit jusqu’à la moelle. Mais Doris n’en a jamais assez.

Stéphanie des Horts a eu un plaisir fou à décrypter la personnalité forte et complexe de Doris, à découvrir ses secrets et retracer son parcours de femme fatale.

Redonner vie à Doris, rendre sa personnalité, son audace, ses traits d’esprit a été fascinant. «À cette époque, il y avait des femmes qui étaient très extravagantes et qui n’avaient peur de rien. Doris n’a peur de rien», commente-t-elle, en entrevue.

Elle rappelle que la condition des femmes, à cette époque, n’était quand même pas formidable.

Photo fournie par Éditions Albin Michel

«Doris se fait entretenir par des hommes. Elle a une réputation épouvantable. Mais en fait, elle s’en fiche. Elle continue. Elle fait ce qu’elle veut. Doris voulait un aristocrate et elle l’aura.» Elle épousera, en effet, le vicomte Castlerosse.

Shorts et talons hauts

Cette femme était en avance sur son temps, par son esprit indépendant, son caractère fonceur.

«Rien ne l’arrête. Aucune convention. Alors que c’est le temps des conventions, justement. Elle est très audacieuse et très marrante : elle se promène en talons hauts, en shorts, sur ses grandes jambes, comme 25 ans plus tard Brigitte Bardot va le faire ! C’est assez incroyable : dans les années 40, on ne se promenait pas en shorts et en talons hauts devant tout le monde, ça ne se faisait pas.»

Doris Delevingne a compris très jeune son pouvoir de séduction et a misé dessus pour améliorer sa condition de vie.

«Elle s’est rendu compte qu’elle pouvait vraiment tirer parti de ça et en faire ce qu’elle voulait.»

Son amie Gertie Lawrence, qui était danseuse, lui a appris à s’habiller, à parler, à charmer les hommes.

«Elle lui a donné certaines règles en lui disant : ne discute jamais avec un homme ; un homme a toujours raison.»

L’amante de Churchill?

A-t-elle fait craquer Winston Churchill sur la Riviera française?

«Je suis persuadée que Doris a été la maîtresse de Churchill. D’abord, à ce moment-là, il a 58 ans. Il est très déprimé parce qu’il a perdu son siège au Parlement, il n’est plus ministre, il n’est plus chef du gouvernement», explique l’écrivaine.

«Or, Churchill est un homme qui n’est heureux que dans l’action. Là, il arrive chez sa grande amie Maxine Elliott qui a cette maison extraordinaire. Sa femme ne reste pas parce qu’elle trouve que tout ça est très vulgaire. Il est tout seul avec sa peinture. Et il y a cette femme qui arrive, qui est plus jeune que lui, qui est très belle, qui est très amusante, et qui s’allonge dans son lit. Il ne peut pas dire non!»