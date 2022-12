Environnement: s’attaquer enfin aux vraies causes

Quelque chose de nécessaire vient de se passer en marge de la grande conférence internationale sur la biodiversité qui se tient à Montréal, la COP15.

Quelque chose qui ne fait pas les grands titres, mais qui pourrait enfin permettre de s’attaquer aux vraies causes des crises environnementales et sociales qui s’amplifient.

Les représentants de trois paliers de gouvernement, Valérie Plante pour Montréal, Benoit Charette pour le Québec, Steven Guilbeault pour le Canada ainsi que plus de 2000 autres entités gouvernementales et non gouvernementales de partout sur la planète ont endossé l’Appel de Montréal.

Ce faisant, ils reconnaissent l’importance de prendre part à un dialogue concernant le « modèle économique et un système de valeurs dommageables pour la nature ».

Il était temps !

On sait depuis longtemps qu’il est nécessaire de repenser l’économie afin de trouver un équilibre entre la réponse aux besoins humains et le respect des limites planétaires.

On sait qu’une croissance de la consommation matérielle et énergétique illimitée dans un monde où les ressources sont limitées mène à un « suicide collectif », pour reprendre les mots d’Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. Qui plus est, sachant que la population mondiale a explosé.

Malgré ces inébranlables constats, parler de décroissance demeure tabou politiquement. Ce terme n’est d’ailleurs pas utilisé dans l’Appel de Montréal.

PIB

Car dans le système économique actuel, qui dit décroissance de la consommation et de la population, dit décroissance du PIB et donc décroissance des revenus gouvernementaux. Des revenus nécessaires au financement de notre système public : santé, éducation, services sociaux, infrastructures, culture, etc.

Les gouvernements sont donc dépendants de la croissance du PIB et nous aussi !

Voilà pourquoi il est impératif de revoir la manière dont le PIB est calculé. Il est insoutenable que des dépenses négatives pour la société, comme le gaspillage par exemple, contribuent positivement au PIB. Et inversement que la préservation de milieux naturels ne soit pas comptabilisée dans cet indicateur de richesse, parce que cela n’a pas engendré de dépenses financières.

C’est le fonctionnement même de l’économie qui doit être remis en question afin que détruire l’environnement cesse d’être « payant ».

Changer les règles du jeu

Heureusement, l’économie est une construction sociale. Elle fonctionne à partir des règles qu’on établit. Il est donc possible de la transformer à force de décisions prises collectivement.

C’est bien pour cela que l’endossement de l’Appel de Montréal par autant de gouvernements différents me donne espoir. Mais il faudra que cette fois les bottines suivent les babines.

Reconnaître que des changements systémiques sont nécessaires est une première étape. Ce qui comptera ensuite sera les actions concrètes.

Arrêter de subventionner des pratiques polluantes, réglementer adéquatement, appliquer le principe de pollueur-payeur grâce à des règles d’écofiscalité, investir massivement dans une transition juste et écologique et ratifier des accords internationaux ambitieux font partie des gestes concrets que peuvent poser les gouvernements pour transformer l’économie.

Mais pour que tout cela arrive, il faudra que nos voix citoyennes se fassent entendre plus fort que celles des lobbys. C’est une des raisons pour lesquelles j’irai à la grande marche pour la biodiversité ce samedi 10 décembre.