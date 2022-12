DUMONT, Benoit



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 7 décembre 2022, est décédé à l'âge de 79 ans et 11 mois, M. Benoit Dumont, époux de Mme Françoise Morin; fils de feu Mme Estelle Moreau et de feu M. Ludger Dumont. Il a demeuré à Sainte-Julie de 1978 à 2014 et demeurait actuellement à Saint-Louis-du-Ha! Ha! au Témiscouata.Il laisse dans le deuil son épouse, Françoise Morin; ses enfants : Yves (Josée Smith), Marie-Josée (Éric Mercier) et Stéphane; ses petits-enfants : Michaël, Maxime, Anthony, Shayne et Marie-Ange; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances à la216, RUE COMMERCIALESAINT-LOUIS-DU-HA! HA!le vendredi 16 décembre 2022 de 10h30 à 13h50. Le service religieux sera célébré le jour même à 14h, en l'église de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial à une date ultérieure.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Ligne de Vie du Témiscouata inc., 755, rue Commerciale Nord, Témiscouata-sur-le-Lac, Qc, G0L 1E0.La direction des funérailles a été confiée à la737 RUE COMMERCIALE NORDTÉMISCOUATA-SUR-LE-LACRenseignements : 418 854-2683Sans frais : 1-800-300-2951Télécopieur : 418 854-3439info@groupefunerairecaron.comwww.groupefunerairecaron.com