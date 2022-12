LAVOIE, Serge



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Serge Lavoie, survenu le 11 novembre 2022, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Claire Léveillé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Guylaine) et Daniel (Stéphanie), ses petits-enfants Paméla (Victor), Chloé, David, Chanel et Shan, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole (Claude), ses neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 décembre 2022, de 14 h à 17 h à la :