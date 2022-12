SIMARD, Lise



À Montréal, le 1er décembre 2022, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Lise Simard, épouse de feu M. Marcel Lecompte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Louise-Marie), André (Margot) et Louis (Manon), ses frères Roland et Jean-Pierre (Rita), ses petits-enfants Roxane, Arianne, Charlotte, Lambert, Pierre-Alexandre, Ange et Remy, ses arrière-petits-enfants Lou, Billie, Zara-rose et Zhurie-Marya ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréalle samedi 17 décembre de 13h à 17h30. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe.