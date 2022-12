Faisans, activité de chasse ou de tir?

La chasse aux faisans, ces oiseaux au plumage coloré et à longue queue, dont la chair est délicieuse, est pratiquée par certains groupes de nemrods.

Les Européens pourchassent ces gibiers ailés indigènes depuis des millénaires. Chez nous, on ne parle pas d’un oiseau sauvage, mais plutôt d’une volaille d’élevage destinée à l’activité de prélèvement et à la table. Il y a toutefois certains spécimens qui s’échappent et qui deviennent au fil des temps des gibiers vivants en nature. On s’intéresse à ces gallinacés originaires d’Asie, élevés en captivité, depuis un peu plus d’un siècle.

Questionnement soudain

Depuis que Le Journal a fait la lumière sur la partie de chasse du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon,--- en octobre, sur l’île de la Province, de nombreux lecteurs s’interrogent sur cette activité de prélèvement et plusieurs anti-chasse vont jusqu’à parler de tuerie.

On m’a donc demandé de faire l’avocat du diable et d’expliquer le déroulement de ce type de chasse.

Législation

Comme l’explique très bien Patrice Masse, lieutenant et chef de service au bureau de la protection de la faune de Saint-Jérôme, au Québec, le faisan est une espèce considérée comme du petit gibier.

Pour acquérir un permis, l’adepte doit obtenir au préalable un certificat du chasseur.

Puis, il doit respecter en tout temps l’ensemble de la réglementation et celle-ci s’applique autant sur les terrains privés que publics, à l’exception de la chasse en enclos dans certaines fermes cynégétiques.

Mis à part le faisan, il y a d’autres espèces comme la caille, le colin de Virginie, le francolin, les perdrix bartavelle, choukar et rouge, le pigeon biset et la pintade qui peuvent être gardées en captivité sans permis et libérées dans la nature aux fins de la pratique d’une activité de chasse.

Toutefois, le fait de libérer un gibier ailé en nature, comme le faisan, fait en sorte qu’il devient partie intégrante du milieu naturel, donc assujetti à la réglementation.

Chasse fine

L’organisateur dépose quelques faisans à proximité de buissons ou de buttons où ils peuvent se camoufler. Plusieurs minutes plus tard, sur ce terrain délimité, l’amateur avance seul ou avec d’autres compagnons qui formeront une battue. On se déplace lentement, puis, lorsque l’oiseau est apeuré, il s’envole. Quand il décolle à bonne distance, le manieur de fusil doit être habile et rapide pour l’intercepter.

En revanche, quand il déploie ses ailes à quelques mètres de vous ou que vous devez même lui faire peur pour qu’il parte, c’est, avouons-le, moins sportif.

De plus, on sait que dans 40 000 pi2, par exemple, il y a 20 oiseaux. Les résultats sont alors plus faciles à anticiper qu’en pleine nature.

La même chasse sur le territoire public est différente et plus stimulante avec des oiseaux qui ont dû apprendre à devenir sauvages.

Avec un chien

Capable de bien se cacher, il arrive à l’occasion qu’on passe littéralement à côté d’un gibier ailé sans même l’avoir vu. Un chien habitué vous indiquera sa position ou le forcera à s’envoler.

L’action se déroule parfois très rapidement et il faut être alerte. Ce ne sont pas tous les chiens qui sont bons pour ce boulot, tout comme les tireurs.

Du haut des airs

La roue du roi, que certains appellent aussi roue du Roy, est une autre façon de prélever des faisans.

Sur un vaste terrain, on retrouve 10 stations de tir en périphérie d’une tour centrale. Chacune des caches fait face à la tour et deux chasseurs y prennent place. La structure de chaque station fait en sorte de limiter les mouvements latéraux indésirables avec les fusils et les force à pointer vers l’avant.

C’est normalement très sécuritaire. Un technicien monte dans la tour de 10 à 15 mètres de hauteur, voire plus. Lorsque la chasse débute, il libère des oiseaux qui partent aux quatre vents, dans toutes les directions. Les tireurs d’une, deux ou même de trois stations peuvent alors avoir une opportunité de tir.

Lorsque l’activité est bien supervisée et bien organisée, comme c’est le cas à plusieurs endroits, c’est très agréable. Puis, compte tenu de la distance des tirs, il s’agit d’un beau défi.

À l’opposé, j’ai déjà participé à une session de chasse totalement désorganisée chez un prétendu organisateur d’événements de la sorte où tout le monde tirait comme des forcenés. Celui-ci avait peu de contrôle et ne donnait pas de directives claires.

Pour vous donner une meilleure idée, le faisan s’envolait et après une quinzaine de mètres, on pouvait constater visuellement qu’un des nemrods l’avait touché et qu’il était en chute libre. Contre toutes attentes et toute logique, d’autres participants continuaient à le canarder sans arrêt, jusqu’à vider leur chargeur.

Pas moins d’une quarantaine de plombs l’avaient certainement atteint, rendant la chair drôlement moins attrayante. Ce fut ainsi tout au long de cette pénible aventure.