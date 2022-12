LABERGE, Raymond



À l'aube du 20 novembre 2022, au patrimoine familial, dans la paix et la sérénité s'est envolé ce pilier que fut M. Raymond Laberge à l'âge de 83 ans.Il laisse derrière lui son épouse, Dame Denise Bouchard, une grande progéniture dont ses fils: Jocelyn (Linda), Stéphane (Nataly), Sylvain (Johanne), Steve (Karine) ainsi que neuf petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants sans oublier la petite Aurélie qui fut d'un bref passage sur cette Terre. Il laisse également sa soeur et marraine Gaétanne et son frère Roméo.En dernier hommage, dont une cérémonie religieuse, lui sera rendu dans son église natale de Saint-Chrysostome en présence de ses cendres et sa famille le samedi 17 décembre 2022 à 13h. Condoléances à partir de midi.Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.C'est au terme d'une vie bien remplie que ce travailleur de la terre, passionné des animaux et excellent joueur de hockey quittera son équipe pour son ultime destination.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Barrie-Memorial de Ormstown.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131