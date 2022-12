La folie des voyages continue avec la période des Fêtes

Après un été record, la demande pour les voyages ne s’estompe pas pour la période des Fêtes alors que la hausse des prix ne semble pas freiner la fougue des Québécois.

« La pandémie est un peu derrière, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à économiser durant la COVID. Il faut croire, parce que les gens sont prêts à réserver. Ce qui était devenu un luxe est presque devenu une nécessité. Les gens ont besoin de s’en aller », lance Eric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec.

Sans surprise, les Québécois choisissent massivement les destinations des Caraïbes. Le Mexique est un autre gros vendeur. Dans une moindre mesure, d’autres ont choisi New York, le sud des États-Unis ou encore les pistes de ski de l’Ouest canadien, alors que plusieurs se sont plutôt offert une croisière.

On voit également certains expatriés faire des retrouvailles avec leur famille en Europe.

Vitamine D

« Les gens ont besoin de changer d’air et de retrouver leurs habitudes aussi d’aller prendre de la vitamine D soleil. Ça fait partie du gène de 50 % de la population, une fois par année. Ces gens-là ont été privés pendant deux ans », constate M. Boissonneault.

La demande se situe même au niveau de celle de l’avant-pandémie.

« C’est plutôt comparable, si vous voulez, à la période des Fêtes de 2019. La différence, cette année, c’est que les gens ont réservé plus tôt », remarque Nicole St-Hilaire, propriétaire de Club Voyages Beauport et de Voyages Nicole St-Hilaire.

Or, la capacité en hôtels et en vols, elle, serait plutôt à 85 % ou 90 % de ce qu’elle était en 2019. Ce qui a fait grimper les prix.

Les membres de l’industrie parlent d’une augmentation moyenne des tarifs de l’ordre de 10 % à 20 %. Malgré tout, le téléphone n’a pas vraiment dérougi dans les agences de voyages.

Depuis septembre

« Depuis, je dirais, mi-septembre à peu près, ça a commencé à réserver beaucoup pour l’hiver 2022-2023, incluant Noël, incluant le jour de l’An. [...] Les prix sont à la hausse, reflétant la forte demande qui existe », souligne Moscou Côté, président de l’Association des agents de voyages du Québec.

Du côté de Voyages Gendron, on dénote même une « forte augmentation » des voyages pour les derniers jours de 2022, par rapport à 2019.

« Je pense que les gens avaient hâte et qu’il y a quand même une certaine confiance qui est restaurée face au temps des Fêtes. L’année passée, on avait encore une petite crainte : qu’est-ce qu’il se passe à Noël, est-ce qu’on va pouvoir voyager ? Est-ce qu’il y a des risques ? », rappelle Marc-Olivier Gagné, directeur du développement numérique et du marketing.

Une troisième tentative de se réunir au chalet

Un retraité de la Mauricie qui rêve depuis près de trois ans de réunir les siens dans un chalet pour un magnifique séjour pour le Nouvel An espère que cette fois sera la bonne.

Au début 2020, Yves Ferron et son groupe faisaient une demande sur la plateforme de MonsieurChalets dans le but de réunir toute la famille élargie dans un magnifique chalet au bord de la rivière Saint-Maurice pour le passage à l’année 2021.

C’était juste avant que la pandémie frappe en mars. Quand la crise s’est déclarée, tous les espoirs étaient encore permis : « on a espéré pendant presque neuf mois que la pandémie soit terminée pour le temps des Fêtes. [...] [Pour] nous autres, la fin de l’année, c’était encore loin ! »

On connaît la suite. La pandémie était loin d’être finie à la fin 2020. Les mesures se sont resserrées et la famille Ferron a dû reporter son projet d’une année. Puis, le même scénario s’est répété à la fin 2021 : les rassemblements n’étaient pas possibles.

Happening familial

Une « grande déception », relate M. Ferron, qui a toujours néanmoins suivi les règles sanitaires lors des Fêtes.

Nous voilà donc à l’aube du Nouvel An 2023, et le groupe tente pour la troisième fois de défoncer l’année dans le fameux chalet de Trois-Rivières.

« Je ne suis pas devin, mais je pense bien que ça va être la bonne », rigole l’homme de 61 ans, père de trois enfants.

Le plan est encore le même : passer du temps avec ses proches et amis, entre 30 et 40 d’entre eux qui seront de passage à un moment ou à un autre durant les quelques journées de la réservation.

« C’est quelque chose qui nous a manqué énormément au cours des deux dernières années, souligne-t-il. Ça nous crée un happening familial incroyable. »

Chalets populaires

Il est loin d’être le seul à planifier un séjour au chalet. Perçus comme des refuges pendant la pandémie, ils n’ont visiblement pas perdu de leur attrait. Les disponibilités pour le temps des Fêtes se font de plus en plus rares sur les plateformes de location.

« Cette année, le jour de l’An s’est booké à une vitesse qu’on n’a jamais vue. J’ai l’impression justement qu’avec la disparition des mesures sanitaires, les gens ont hâte de se retrouver », dit Philippe Hamel, cofondateur et PDG de MonsieurChalets.

Du côté de WeChalet, plus de 80 % de l’inventaire était réservé autour de Noël et du jour de l’An, à la fin novembre.

« D’après moi, c’est sûr qu’on va avoir une période des Fêtes record. En termes de prévente, on le voit : la demande est là », affirme le fondateur Dany Papineau.