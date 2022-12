Le Canadien... après la reconstruction

C’était il y a 27 ans. Lors de la COP15. Nick Suzuki s’en souvenait très bien. Il était dans le Vieux comme on l’appelait et à chaque coin de rue, il rencontrait des policiers. Ils le saluaient avec un sourire, il était le capitaine du Canadien.

Les beaux discours pour sauver la planète ne l’avaient pas tellement marqué. À 24 ans, quand on est jeune et riche, les discours des politiciens et des militants ne te touchent pas trop.

Mais ce qui l’avait frappé de plein fouet, une semaine plus tôt, c’était la recommandation du premier ministre Legault qui avait demandé à Mme Suzuki de baisser le thermostat de la maison et de partir le lave-vaisselle et le lavage juste avant d’aller se coucher. Pour apprendre la sobriété.

Si le Québec, cette étrange terre qui avait parlé français jusqu’à récemment, devait se sevrer d’électricité avec ses barrages, ses rivières et son abondance, qu’est-ce que ce serait pour la planète ?

L’AUTOBUS ÉLECTRIQUE

Et là, on était en décembre 2050 et Nick Suzuki, le coach du Canadien, savait maintenant. 2050, c’est l’année déterminée par tous les politiciens du monde en 2020, l’année où la planète deviendrait carboneutre. Autrement dit, sans augmentation de gaz à effet de serre.

Suzuki attendait pour monter dans l’autobus électrique de l’équipe. Les vols d’avion avaient été rationnés dès 2040. On avait le droit à un vol par année et le gouvernement envoyait un passeport aérien comme on l’avait fait au début avec le passeport vaccinal.

Tout le sport professionnel avait été forcé de se régionaliser. Le Canadien jouait dans une division comprenant Montréal, Ottawa, Toronto, Boston, New York et Québec. Tous les voyages devaient se faire en autobus ou en train électrique.

Le CH avait été privilégié. Mais les équipes de la Californie et du sud des États-Unis souffraient terriblement. Plus de 90 % de l’énergie était encore d’origine fossile. Pétrole, charbon ou gaz. C’est bien l’électricité, mais quand t’as pas de rivières, tu fais quoi ? Surtout que les lobbies antinucléaires étaient demeurés très actifs. Et que le pic de la production du pétrole était survenu en 2008 et celui du gaz en 2030. La rareté avait fait grimper les prix à un niveau stratosphérique et la majorité des usines en Occident avaient dû cesser leurs activités.

Nick Suzuki était maintenant assis à l’avant de l’autobus. Les joueurs arrivaient tranquillement. Ils étaient chaudement habillés de vêtements de laine du pays. Il faudrait ménager le chauffage pour ne faire qu’un stop de recharge en direction de Toronto.

LE RÈGNE DES MACHINES

Suzuki réfléchissait à ce qui s’était passé. Il y a 200 ans, un homme poussait seul sa charrue. Puis, il avait pu s’offrir un cheval. Mais pour nourrir son cheval avec du foin, il avait coupé les arbres de la proche forêt. Surtout, son petit-fils s’était payé le premier tracteur. La machine faisait 1000 fois le travail de son grand-père.

Partout, des machines avaient permis une vie de rêve. Pour la première fois de l’histoire de l’humanité. Des bateaux emportaient les chaussures de la Chine jusqu’à Montréal, les gens voyageaient en vacances partout en ignorant que les jets vomissaient des gaz par millions de tonnes.

Tout était énergie. Les serveurs des téléphones, les appareils eux-mêmes fabriqués à base de pétrole ou d’aluminium transformé par l’énergie. La maison, la télé, les fourchettes, la nappe, le papier de toilette n’étaient que de l’énergie transformée. Et cette énergie était essentiellement fossile.

Les gens mangeaient du bœuf et du fromage et buvaient du lait, inconscients que le cheptel de bovinés sur la planète produisait plus de gaz à effet de serre avec le méthane des pets que tous les moteurs mécaniques au monde. Voitures, bateaux, avions, tondeuses à gazon. Manger du bœuf et boire du lait étaient maintenant interdits dans la grande majorité des pays.

LA GRANDE RÉCESSION PLANIFIÉE

Suzuki se demandait s’il avait eu le temps de voir venir la catastrophe. Il avait compris que le produit intérieur brut (le PIB) était en fait l’équivalent de la transformation de l’énergie. Et quand les politiciens l’avaient prévenu dès 2022, il n’avait pas compris les conséquences.

Pour arriver à la carboneutralité, il fallait restreindre drastiquement la transformation de l’énergie. Puisque les éoliennes et les miroirs magiques du soleil coûtaient 40 fois plus que le pompage, la transformation et le transport du pétrole et du gaz, il avait fallu essayer de contrôler une récession mondiale de 25 ans. Sans espoir. Pour arriver à zéro gaz à effet de serre, il fallait ralentir l’économie de 3 % par année.

Alors que l’augmentation de la chaleur en Afrique, au Mexique et dans certains pays d’Asie rendait la survie impossible. Avec maintenant neuf milliards et demi d’êtres humains à nourrir.

Les Québécois avaient dû abandonner leur maison, trop chères. Les matchs du Canadien duraient maintenant deux heures, tout compris, pour ne pas gaspiller d’énergie à éclairer l’édifice. L’Europe avait tenté d’accueillir des millions de désespérés fuyant la chaleur torride et la sécheresse.

Des millions de Mexicains avaient fui leur pays et les États-Unis avaient cherché par tous les moyens un prétexte pour envahir le Québec et ainsi mettre la main sur l’eau des lacs et l’hydroélectricité pour abreuver New York, Boston et Philadelphie et éclairer et chauffer leurs villes. Ils avaient déjà réussi le coup en Irak, au Koweït et en Iran pour le pétrole.

L’économie rétrécissant comme une peau de chagrin, les salaires des joueurs avaient suivi la tendance. Les compagnies qui luttaient pour leur survie n’achetaient plus de loges et d’abonnements de saison. Tellement que Suzuki, coach, gagnait plus que la moyenne des joueurs.

ET LES MÉDIAS ?

Il était illusoire d’investir des fortunes pour couvrir une équipe de hockey. Des fans dans chaque ville appelaient un pupitre et racontaient ce qui s’était passé. Heureusement, les gouvernements avaient compris que le peuple avait besoin de pain et de jeux. La télévision, pas seulement Radio-Canada, était subventionnée en général, et les gens suivaient avec passion les séries historiques où il y avait des poursuites de chars et des scènes de baise entre un homme et une femme.

Ce qui était devenu une anomalie dans un monde où l’alphabet au complet n’avait pas suffi à identifier toutes les tendances de genres et de sexes.

Suzuki lut sur son téléphone la chronique de Réjean Tremblay, maintenant centenaire, et écouta l’édito de Jean-Charles Lajoie à BPMQRTG Sports.

Suzuki soupira. Ces vieux-là ne comprendraient jamais rien au quatrième trio. Puis, il prit l’appel de sa patronne, grand-maman Bélanger.

La vie était quand même forte...