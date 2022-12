Le casse-tête du Canadien

Qui l’eût cru ? Après plus du quart de la saison, le Canadien est toujours dans la lutte pour une place en séries, ce qui forcera Kent Hughes et Jeff Gorton à prendre des décisions très difficiles dans les prochaines semaines.

Parce que la question demeure : où se situe le Canadien ? Chaque fois qu’on le croit mort, il rebondit comme ce fut le cas lors du dernier voyage dans l’Ouest au cours duquel il a ramené cinq points sur une possibilité de huit.

La reconstruction entamée avec l’arrivée de Hughes et Gorton à la barre de l’équipe semble déjà sur le bord d’un dénouement positif.

Premièrement, Nick Suzuki joue comme le leader qu’on espérait qu’il soit en lui confiant le rôle de capitaine. On voit le jeune numéro 14 éclore sous nos yeux et il fera bientôt partie des super vedettes dans la LNH. Jusqu’ici, ce fut la décision la plus importante prise par le nouveau groupe de direction, sans l’ombre d’un doute.

Puis, la jeune brigade défensive continue d’impressionner. Arber Xhekaj démontre qu’il sera un défenseur de la LNH pour longtemps et on commence à voir les mêmes signes chez Jordan Harris. Mais c’est surtout par Kaiden Guhle que les amateurs doivent être emballés. Chaque équipe championne dans l’histoire comptait sur un pilier à la défensive, un défenseur numéro 1 capable de tout faire sur la patinoire.

Il est encore tôt, mais Guhle se donne des airs de ce défenseur étoile.

CONTINUER OU VENDRE ?

Donc la question demeure entière : où se situe le Canadien ? L’équipe de Martin St-Louis doit-elle continuer sur cette lancée et espérer se tailler une place en séries, surprenant ainsi la majorité des experts ? À cela, il y a toujours le risque de rater les séries de quelques points et de conclure la saison avec un choix de première ronde de milieu de peloton dans une année où on ne dit que du bien des six ou sept premiers espoirs disponibles.

De l’autre, il y a toujours la possibilité de marchander quelques vétérans, les Joel Edmundson et Josh Anderson entre autres, enfin de continuer à renflouer les coffres de choix et d’espoirs.

Les conversations doivent être animées au deuxième étage. Je suis persuadé que lorsqu’on débat du plan, Martin St-Louis n’est pas là. L’entraîneur-chef du Canadien mène actuellement son équipe à une saison bien au-delà des attentes et même si on devait échanger des vétérans, Martin continuerait de diriger pour gagner.

Ceux qui croient qu’on peut volontairement demander à un entraîneur ou à des joueurs de perdre afin d’avoir un meilleur choix de repêchage ont regardé trop de films hollywoodiens.

À SUIVRE

Il reste encore du temps avant la date limite des transactions. D’ici là, on saura réellement de quel bois cette équipe se chauffe et les décisions se prendront peut-être d’elles-mêmes pour Hughes et Gorton.

Puisqu’au final, les deux options sont intéressantes. Les séries permettraient de donner de l’expérience inestimable aux jeunes, alors qu’un autre haut choix de repêchage permettrait d’ajouter une autre jeune vedette potentielle à l’alignement.

Mais il faut que ce soit l’un, ou l’autre.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

JURAJ SLAFKOVSKY DOIT RESTER

Il semble de plus en plus clair que Juraj Slafkovsky n’ira pas représenter la Slovaquie au Mondial junior et c’est parfait comme ça. La place du grand ailier est à Montréal, et encore moins avec le Rocket de Laval. Le club-école du CH connaît une saison de misère et ça ne servirait en rien le jeune Slovaque d’aller perdre soir après soir dans la Ligue américaine. Non, il doit rester dans la LNH et continuer sa progression et son apprentissage de la vie de professionnel. Maintenant, et je l’ai déjà dit souvent : qu’on le laisse jouer ! Je fais souvent des comparaisons avec Alexis Lafrenière dans son cas. Ces jeunes arrivent avec tellement d’attentes que parfois on a l’impression que les équipes veulent trop les diriger. Laissez-les s’exprimer et, ensuite, vous pourrez parfaire l’enseignement.

CONNOR MCDAVID, LE MEILLEUR ?

J’ai vu jouer plusieurs des plus grands joueurs de l’histoire de la LNH de mes propres yeux. Bobby Orr est probablement celui qui m’a le plus marqué, mais chaque fois que je vois ce que Connor McDavid fait, soir après soir, je n’ai pas le choix de le considérer parmi les meilleurs de tous les temps. C’est presque criminel que ce jeune prodige évolue dans un marché qui ne va nulle part comme celui d’Edmonton. Heureusement, il a Leon Draisaitl avec lui. Malgré tout, il ne se plaint jamais. Sur la glace, quand il est dans son élément, il est littéralement impossible à arrêter. Je lui souhaite tellement de parvenir à gagner la coupe Stanley bientôt pour faire taire ses dénigreurs. Mais j’ai bien peur que ce soit difficile de le faire avec les Oilers...

L’EFFET BOWNESS POUR DUBOIS ?

Pierre-Luc Dubois a fait couler beaucoup d’encre à Montréal en début de saison lorsqu’il avait demandé aux Jets de Winnipeg d’être échangé. Pourtant, avant son match d’hier soir, le Québécois venait au premier rang des pointeurs des Jets avec 28 points en 25 parties. J’ai l’impression que l’entraîneur-chef Rick Bowness y est pour quelque chose. Sa connexion avec les Québécois remonte à loin. Il a passé trois saisons dans la LHJMQ, entre 1972 et 1975, avec les Remparts et le Bleu Blanc Rouge de Montréal. Je pense que son arrivée est en partie responsable de la bonne saison de Dubois et, peut-être changera-t-il d’idée et voudra-t-il demeurer au Manitoba ?