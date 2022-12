Le prince saoudien et sa nouvelle épouse chinoise

Surprise ! L’Arabie saoudite et la Chine se rapprochent au point où les dirigeants chinois parlent de l’événement diplomatique le plus important entre la Chine et le monde arabe depuis la prise du pouvoir en Chine par les communistes en 1949. Pourtant, cette montée de l’influence chinoise dans la région était prévisible.

La diplomatie habile de Pékin dans le monde arabe est à l’œuvre depuis des décennies. La patience des dirigeants chinois commence à payer, d’autant plus que la puissance relative des États-Unis chute et que la Chine est devenue depuis longtemps le principal partenaire commercial des pays du monde arabe. Les Américains demeurent les acteurs militaires les plus importants de la région. Mais pour combien de temps ? Il semble bien qu’il faudra s’habituer à des jeux d’alliances fluides. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman paraît avoir trouvé une nouvelle épouse pour son harem. Cette nouvelle épouse fomentera-t-elle une révolution de palais ?

1. Quelle est la politique traditionnelle de la Chine dans la région ?

La Chine mène une politique conciliante et prudente dans la région. Elle a réussi le tour de force d’être proche à la fois des Israéliens et des Palestiniens ou des Iraniens et des Saoudiens. Mais sa politique officielle cache des préférences. Elle s’est depuis longtemps engagée auprès des Iraniens, au point de leur fournir dès 1985 de l’aide pour leur programme nucléaire. Depuis, elle s’est officiellement positionnée contre le programme nucléaire iranien, mais elle continue à investir massivement en Iran.

2. Quel est l’intérêt de l’Arabie saoudite de se rapprocher de la Chine ?

Le rapprochement entre l’Arabie saoudite et la Chine ne doit pas surprendre dans la mesure où les États-Unis ont pratiquement cessé d’acheter du pétrole saoudien et étant donné que la Chine est devenue le principal client de Ryad. L’Arabie saoudite fournit à la Chine environ 17 % de son pétrole importé. Mais surtout, les dirigeants saoudiens voient arriver la fin de l’ère du pétrole. Bientôt, l’Europe n’aura plus besoin d’autant de pétrole. La reconversion de l’économie saoudienne est donc urgente. La Chine, avec ses nouvelles routes de la soie, ses technologies avancées, ses ouvriers bon marché, promet d’aider l’Arabie saoudite à atteindre ses nouvelles ambitions.

3. Quel est l’intérêt de la Chine de se rapprocher de l’Arabie saoudite ?

Les Saoudiens ont beaucoup d’argent à dépenser et leur main-d’œuvre est insuffisante pour concrétiser leurs nouveaux projets économiques. Par conséquent, l’économie chinoise va bénéficier de ce rapprochement. Par ailleurs, l’Arabie saoudite est un des grands pôles d’influence du monde arabe. Les dirigeants chinois ne peuvent que se réjouir d’y avoir une présence plus forte, d’autant plus que cette présence contribue à affaiblir celle des États-Unis.

4. La Chine a-t-elle une nouvelle stratégie dans cette partie du monde ?

La Chine suit la même stratégie depuis des décennies. Pour elle le monde est un immense jeu de go où elle place judicieusement ses pièces afin d’étendre son contrôle. Les succès de la Chine sont surtout visibles dans le domaine économique. Cependant, ses progrès militaires montrent qu’elle pourrait d’ici quelques années se substituer aux Américains pour protéger certains pays et assurer la stabilité de la région.

5. En quoi ce rapprochement affaiblit-il les États-Unis ?

Les dirigeants américains estiment que les Chinois ne sont pas capables d’assurer la stabilité régionale. Ils viennent d’ailleurs de mettre en garde les pays de la région contre la tentation chinoise. En réalité, personne n’est irremplaçable.