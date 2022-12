Le cinéma en vedette: voici 25 films pour égayer votre temps des Fêtes

Noël, les vacances scolaires et les journées de congé sont un moment privilégié, tant pour aller au cinéma que pour regarder un long métrage sur les plateformes de diffusion en continu. Et cette année, ce ne sont pas les films qui manquent, il y en a pour toutes les envies et tous les goûts!

Black Panther: Longue vie au Wakanda

En salle

Pour ce deuxième opus des aventures du protecteur du Wakanda, le réalisateur et coscénariste Ryan Coogler mise sur l’émotion entourant la disparition de Chadwick Boseman, l’interprète regretté de Black Panther. Entre deuil et effets spéciaux, la bataille pour la survie du pays imaginaire est livrée par Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o et Danai Gurira. Ce Marvel qui ne ressemble à aucun autre possède également une portée sociale et politique qui le place dans les films incontournables de l’année qui s’achève.

Falling for Christmas

Via Netflix

Pour son retour à l’écran, l’ancienne Mean Girl Lindsay Lohan a choisi la plateforme Netflix et un film du temps des Fêtes. Elle y incarne la fille d’un magnat de l’hôtellerie qui perd la mémoire à la suite d’un accident de ski. Elle tombera (évidemment) amoureuse de l’homme qui la recueille après son accident. C’est rose bonbon, ça ne demande aucune réflexion et c’est bourré de bons sentiments. Mais n’est-ce pas ce qu’on attend d’un tel long métrage?

Elle a dit

En salle

L’affaire Weinstein a durablement ébranlé Hollywood il y a cinq ans, le mouvement #MoiAussi continuant ensuite de libérer la parole des femmes. Le long métrage de Maria Schrader détaille l’enquête livrée par Megan Twohey (Carey Mulligan) et Jodi Kantor (Zoe Kazan), les journalistes du New York Times qui ont levé le voile sur les pratiques répréhensibles du producteur Harvey Weinstein. Le film, qui se situe dans la tradition d'œuvres telles que Les hommes du président, interpelle profondément et constitue un rappel indispensable afin que cessent les abus et les violences à l’égard des femmes.

Le menu

En salle

Les amateurs de films policiers satiriques et tordus apprécieront ce Menu, né de l’imaginaire des scénaristes Seth Reiss et Will Tracy, et mis en images par le réalisateur Mark Mylod. Ralph Fiennes y campe un restaurateur imbu de lui-même et convaincu de l’importance de son art. Parmi ses clients éberlués et snobs, on trouve Anya Taylor-Joy ou John Leguizamo. Bon appétit!

23 décembre

En salle

Le scénario d’India Desjardins veut, à force de rebondissements et de personnages, nous faire retrouver la magie de Noël en suivant une famille et des amis qui tentent en vain de passer le 23 décembre ensemble. De réveillons annulés en passant par des accidents, jusqu’aux tempêtes de neige et quiproquos, ce 23 décembre s’embourbe un peu malgré la présence de Guylaine Tremblay, Michel Barrette, Virginie Fortin, Bianca Gervais, François Arnaud, Catherine Brunet et Stéphane Rousseau.

Les Fabelman

En salle

Steven Spielberg ne s’en cache pas, ce film est à forte saveur autobiographique. On suit donc le jeune Sammy (Gabriel LaBelle) alors qu’il découvre toute la puissance du cinéma. Le petit garçon, puis l’adolescent s’aperçoit également que le monde des adultes n’est pas sans compromissions morales lorsqu’il découvre les problèmes conjugaux de ses parents, incarnés par Michelle Williams et Paul Dano. Les amateurs de l’un des plus grands réalisateurs américains trouveront dans Les Fabelman quantité de pistes de compréhension de son œuvre.

Bones and All

En salle

Il n’y a que Luca Guadagnino (Appelle-moi par ton nom) pour parvenir à mêler amour, nomadisme et cannibalisme dans ce long métrage surprenant mis en musique par Atticus Ross et Trent Raznor. Maren (l’époustouflante Taylor Russell) part sur les routes du Midwest à la recherche de sa mère (Chloé Sevigny). Elle y croise l’inquiétant Sully (Mark Rylance), puis Lee (Timothée Chalamet) dont elle tombe amoureuse; toutes ces personnes partageant le même besoin de consommer de la chair humaine.

Ô violente nuit

En salle

Dans la série des films qui mettent Noël à toutes les sauces, celui-ci remporte la palme du plus fou. En effet, David Harbour, vu en Red Guardian dans «Black Widow» y incarne un père Noël sur stéroïdes. Notre homme interviendra lors de la prise en otage d’une famille riche et les délivrera des méchants mercenaires. À noter que Beverly D'Angelo, célèbre pour son rôle d’Ellen Griswold dans Le sapin a des boules, est de la distribution.

Empire of Light

En salle

Le réalisateur Sam Mendes a écrit le scénario de ce long métrage se déroulant dans les années 1980. Olivia Colman, Colin Firth et Micheal Ward s’y donnent la réplique, le film s’intéressant à une histoire d’amour dans une salle de cinéma, le tout sur la trame sonore composée par Trent Reznor et Atticus Ross.

Emancipation

Via AppleTV

En 1863, la photo de Peter, un esclave américain, le dos déformé de cicatrices liées aux coups de fouet reçus dans la plantation dont il était la propriété, fait le tour du monde, contribuant à renforcer le mouvement abolitionniste aux États-Unis. Cela fait plus de 10 ans que le réalisateur Antoine Fuqua souhaite porter cette histoire à l’écran, Will Smith se transformant en Peter, en plus de produire le long métrage aux forts accents politiques en cette ère de «Black Lives Matter».

Le lycéen

En salle

Avec toute la finesse qu’on lui connaît, Christophe Honoré (Plaire, aimer et courir vite) suit un adolescent, Lucas (Paul Kircher), dont la vie se trouve bouleversée après la mort de son père. Il se tourne alors vers son aîné Quentin (Vincent Lacoste) afin d’obtenir du réconfort, Juliette Binoche prêtant ses traits à leur mère. Le long métrage est une exploration du passage à l’âge adulte dans la société d’aujourd’hui, entre montée de l’extrême droite et pandémie.

Avatar: la voie de l’eau

En salle le 16 décembre

Maintes fois reportée, notamment afin de développer la technologie nécessaire au tournage des scènes sous-marines, la suite de la superproduction de James Cameron arrive enfin sur les écrans... et en 3D. Le cinéaste canadien transporte à nouveau les cinéphiles sur la planète Pandora. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis le premier opus de la pentalogie, Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) vont tout faire pour protéger leurs enfants des troubles qui règnent sur leur monde.

L’homme de la cave

En salle le 16 décembre

Afin de raconter ce suspense psychologique, le réalisateur et coscénariste Philippe LeGuay en a situé l’intrigue dans un contexte d’actes réels d’antisémitisme en France. Le cinéaste suit Simon (Jérémie Rénier) et Hélène (Bérénice Béjo), qui décident de vendre leur cave, située dans l’immeuble dans lequel ils habitent. Immédiatement, un acquéreur (François Cluzet) se présente et s’y installe sans prévenir le couple. L’homme s’avère être un négationniste et il sèmera rapidement la discorde dans l’immeuble.

Tempête

En salle le 21 décembre

Christian Duguay continue de faire carrière en France. Et, après Jappeloup, l’étoffe d’un champion, le cinéaste de chez nous retrouve les chevaux avec cette adaptation du roman Tempête au haras de Christophe Donner qui a d’ailleurs collaboré au scénario du film. On y fait la connaissance de la jeune Zoé (Carmen Kassovitz) qui rêve de poursuivre une carrière de jockey. Mais son cheval, Tempête, la piétine et elle devient invalide. Armée d’un courage peu commun, la jeune fille fera tout pour remonter en selle.

Babylone

En salle le 23 décembre

Damien Chazelle (Pour l’amour d’Hollywood et Premier homme) nous transporte dans le Hollywood du début du siècle dernier, alors que l’industrie naissante du cinéma américain passe des films muets aux films parlants. Le cinéaste réunit, autour de son nouveau long métrage, une pléthore d’acteurs de renom. Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Olivia Wilde pour ne citer qu’eux donnent vie à cette épopée historico-comique tournée en Californie pendant la pandémie et dont la sortie a été repoussée d’un an.

I Wanna Dance with Somebody

En salle le 23 décembre

C’est la Britannique Naomi Ackie qui a été choisie par la réalisatrice Kasi Simmons pour se transformer en Whitney Houston dans ce film biographique sur sa vie tragique et sa carrière fulgurante. Stanley Tucci incarne Clive Davis, son producteur tandis que Tamara Tunie devient Cissy, la mère de la chanteuse pop et R&B. Le scénario du long métrage tourné au Massachusetts est l'œuvre de Anthony McCarten que l’on connaît pour son Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury et qui a valu l’Oscar du meilleur acteur à Rami Malek.

Simone, le voyage du siècle

En salle le 23 décembre

Olivier Dahan plonge tête première dans la vie de Simone Veil (Elsa Zylberstein), femme politique, connue pour avoir fait passer, en tant que ministre de la Santé, la loi légalisant l’avortement en France. Déportée avec sa famille dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, Simone Veil a marqué la vie politique française à jamais. Décédée en 2017, elle est devenue la cinquième femme à être inhumée au Panthéon.

La baleine

En salle le 23 décembre

Charlie (Brendan Fraser, dont la prestation lui a attiré des éloges lors de la projection du film au Festival de Venise) pèse 270 kg. Isolé des siens en raison de son homosexualité, il tente de renouer le contact avec sa fille (Sadie Sink). Darren Aronofsky (Le cygne noir) a mis plus de 10 ans à porter cette histoire au grand écran en raison de son incapacité à trouver un acteur pour le rôle. C’est en visionnant le long métrage Journey to the End of the Night sur YouTube qu’il a eu un coup de foudre pour l’acteur de La momie.

Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés

Via Netflix le 23 décembre

Dans cette suite d'À couteaux tirés écrite et réalisée par Rian Johnson, le multimilliardaire Miles Bron (Edward Norton) organise une soirée meurtre et mystère sur son île privée, y conviant plusieurs de ses amis... ainsi que le détective Benoit Blanc (Daniel Craig), invité par on ne sait qui. On se doute bien qu’un véritable meurtre sera, pour ce dernier, l’occasion de mettre en valeur ses compétences.

Pour les enfants

Le cinéma pendant les Fêtes, c’est forcément magique. Films d’animation, lutins, pères Noël et magie de fin d’année sont au rendez-vous...

Il était une fois 2

Via Disney

Giselle (Amy Adams) est de retour! Désormais mariée à Robert (Patrick Dempsey) et belle-mère de Morgan (Gabriella Baldacchino), elle est aussi nouvellement maman... ce qui n’est pas sans lui poser certains problèmes. Et elle aggravera le tout en transformant sa banlieue en endroit de conte de fées, animations et méchante – incarnée par Maya Rudolph – comprises. Si les intentions du réalisateur Adam Shankman sont louables, le scénario écrit par moins de cinq personnes n’est pas à la hauteur des attentes.

Avalonia: Un monde étrange

En salle

Ce charmant film d’animation nous transporte dans un monde bien loin de notre Terre. À Avalonia, les Clade sont des sommités. Le père, Jaeger (voix de Dennis Quaid en version originale) est un explorateur disparu en voulant gravir les montagnes qui encerclent la ville. Son fils, Searcher (voix de Jake Gyllenhaal), découvreur d’une plante constituant une source inépuisable d’énergie, est fermier. Ce dernier sera soudainement propulsé dans un univers pour le moins surprenant en compagnie de sa femme et de son fils et devra sauver son monde... rien de moins! Sympathique fable écologique, ce 61e long métrage des studios Disney procure un divertissement familial qui réchauffe le cœur en cette saison enneigée.

Belle et Sébastien: nouvelle génération

En salle le 9 décembre

Les héros de notre enfance se déclinent désormais de manière bien animée dans cette production française qui reprend les origines de ce grand classique. Le garçonnet de 10 ans se doit d’aller, bien malgré lui, chez sa tante et sa grand-mère afin de les aider. Dans la localité montagnarde, il croise la route de Belle, chien maltraité par son cruel propriétaire. La suite – bien connue, mais qui comprend quelques modifications – avec Michèle Laroque et Caroline Anglade se découvre sur grand écran.

Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie

En salle le 16 décembre

Les réalisateurs Julien Chheng et Jean-Christophe Roger offrent un conte animé aux enfants avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner. Le jeune Ernest doit absolument faire réparer son violon cassé. Or, seul le luthier de Charabie peut remettre l’instrument en état de marche. Lorsque les deux amis mettent les pieds dans ce pays, ils découvrent avec effroi que la musique y est désormais interdite. N’écoutant que leur courage et armés de leur seule ingéniosité, Ernest et Célestine tenteront de ramener la joie de vivre en Charabie.

Le chat potté: Le dernier voeu

En salle le 21 décembre

C’est bien connu, les chats ont neuf vies et le félin à la cape, l’épée et le chapeau orné d’une plume vit sa dernière. Incapable de se résoudre à cette fatalité, l’intrépide chat potté entame alors une aventure des plus folles afin de trouver le légendaire Dernier Souhait et ainsi obtenir de nouveau ses neuf vies. Attention, ça décoiffe. Et Antonio Banderas reprend son doublage du héros aux yeux verts tandis que Salma Hayek et Florence Pugh s’amusent avec lui.

Le petit Nicolas: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

En salle le 23 décembre

Le petit garçon bien français revient en version animée après nous avoir enchantés dans plusieurs films en prises de vues réelles. Cette fois-ci, il interagit avec Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, ses créateurs, dans un long métrage empreint de nostalgie et d’émotion. Les cinéastes Amandine Fredon et de Benjamin Massoubre brouillent la frontière entre réalité et fiction afin de s’attarder sur la genèse de l’enfant attachant et espiègle. Alain Chabat et Laurent Lafitte prêtent leurs voix avec beaucoup de panache et d’entrain aux deux créateurs iconiques.