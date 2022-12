Les looks marquants des People’s Choice Awards

Mardi soir, les stars de la musique, du cinéma et du petit écran se sont réunies au Hangar Barker de Santa Monica en Californie pour la remise des prix People’s Choice Awards. La 48e édition venait à peine de débuter que la Toile s’animait déjà, alors qu’Olivia Wilde est montée sur scène pour remporter le prix du Meilleur film dramatique pour Ne t’inquiète pas chérie. La réalisatrice a surpris la production de la cérémonie télévisée car elle était vêtue d’une robe de dentelle noire non doublée de la maison Dior qui laissait entrevoir ses mamelons ; ainsi les écrans ont été floués pendant un long moment. Finalement, Wilde a pu être vue, mais « de loin », pendant son discours de remerciement

Outre ce petit scandale, on retient la promotion de marques écoresponsables, telles que Maison-Blanche et Collina Strada, et le retour de Shania Twain et son penchant pour le léopard. Survol des autres looks qui ont retenu mon attention.

Photo AFP

Shania Twain, qui recevait le prix Icône de la musique aux People’s Choice Awards 2022, a fait appel à la griffe américaine Rodarte pour lui concevoir cette tenue comme un clin d’œil à sa mythique combinaison léopard du vidéoclip That don’t impress me much.

Photo AFP

Michaela Jaé Rodriguez a bien démontré la légèreté et la fluidité de sa robe Giambattista Valli Couture en virevoltant le long du tapis mauve.

Photo AFP

Heidi Klum a saisi l’occasion de mettre de l’avant le talent de Yannik Zamboni, de la griffe Maison-Blanche, gagnant de la saison 3 de Making the Cut, l’émission qu’elle anime avec Tim Gunn.

Photo AFP

C’est avec une allure décontractée que Ryan Reynolds est arrivé à la soirée vêtu d’un costume Thom Browne. Il avait défait le col de sa chemise et sa cravate et pris soin de déboutonner son cardigan, dévoilant la bande tricolore synonyme du designer.

Photo AFP

Carrie Underwood a délaissé le temps d’une soirée les robes romantiques, préférant un tailleur lourdement brodé de fleurs dorées de Thom Browne.

Photo AFP

Laverne Cox a opté pour une création dans un camaïeu de verts de la griffe écoresponsable Collina Strada.

Photo AFP

Sarah Michelle Gellar s’est glissée dans une robe noire Oscar de la Renta qui aurait pu être considérée comme austère, n’eût été les pampilles qui recouvraient le devant de la création.

Photo AFP

La star de Stranger Things, Noah Schnapp, a joué la carte désinvolte en agençant son costume Fendi à un chandail à col roulé, un sac en bandoulière et des bottillons à semelle crantée.

Photo AFP

Sarah Hyland a présenté deux prix lors de la cérémonie vêtue d’une mini-robe à volants de Vera Wang.

Photo AFP

Carmen Electra a puisé cette robe-bikini dans la collection Alexander Wang, le designer étant reconnu pour son esthétisme athlétique.

Photo tirée d’Instagram @ lizzobeeating

Lizzo a fait un jeu de mots sur sa publication soulignant le look royal de sa robe Alexander McQueen, indiquant « Fit for a McQueen » (convenant à une reine).